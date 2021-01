Se billedserie Store Heddinge Vandrerhjem fyldte 80 år i sommer med ballade i kulissen. Arkivfoto

Kritik i vandrerhjemssag på åbent møde

Stevns - 01. januar 2021 kl. 06:31 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Et politisk flertal undveg i sommer et købstilbud og en forretningsplan fra Horisonten STU, og man står nu igen tilbage med opgaven at skulle finde en kommerciel forpagter til vandrerhjemmet. Det førte til kras kritik af forløbet, da sagen var oppe til orientering på det seneste møde i Kommunalbestyrelsen.

En politisk flertalsbeslutning, der blev taget på lukkede dagsordener og for nedrullede gardiner i sommer, blev til en længere debat på det sidste møde i Kommunalbestyrelsen i 2020, da visionerne for vandrerhjemmet i Store Heddinge var på dagsordenen som en orienteringssag.

Et politisk flertal undveg i sommer at afhænde Store Heddinge Vandrerhjem. Horisonten STU afgav i april et købstilbud til den politisk udpegede bestyrelse i Store Heddinge vandrerhjem. Jorden ejes af Stevns Kommune, mens vandrerhjems-bygningerne ejes af en fond.

Horisonten ville ifølge den fremlagte forretningsplan drive vandrerhjemmet på kommercielle vilkår i en socialøkonomisk ramme. Men det forpurrede et politisk flertal dengang med en politisk manøvre, hvor man trak sine egne kommercielle visioner for vandrerhjemmet tilbage.

Frem og tilbage Dengang var begrundelsen for at Horionsten STUs købstilbud ikke kunne realiseres, at kommunen ønskede en forlængelse af lejekontrakten på grunden, fordi kommunen fortsat ønsker at gøre brug af vandrerhjemmets bygning som beskæftigelsestilbud.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der er formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget, og dermed politisk ansvarlig for driften af vandrerhjemmet, er åbenbart blevet klogere siden i sommer, hvor han udtalte sig til DAGBLADET om sagen.

I hvert fald kan man konstatere, at det ikke er begrundelsen mere.

Nu er AET-udvalget med formanden i spidsen igen gået tilbage til den oprindelige plan med henblik på, at vandrerhjemmet fremadrettet skal drives af en ekstern kommerciel aktør.

Kommerciel aktør - Vi er nået frem til, som vi egentlig tidligere også er nået frem til, at vi ønsker at finde en kommerciel turisme-aktør, der kan drive stedet, så vi fortsat har det vandrerhjem i Store Heddinge. I dag bliver bygningerne drevet af Stevns Kommune som et beskæftigelsestilbud kombineret med et vandrerhjem. Og det er så det, vi gerne vil gøre op med.....derudover ønsker vi at få noget synergi med det nye køkken, som kommer i den nye Stevnshal, sagde udvalgsformanden på Kommunalbestyrelsens decembermøde.

Sejer Folke fra Enhedslisten kommenterede også på orienteringsagen.

- Jeg er rigtig glad for, at sagen om vandrerhjemmet nu endelig kommer op åbent i Kommunalbestyrelsen. Så er det bare rigtig ærgerligt, at det først sker nu, hvor det er for sent. Hvor muligheden for at få den bedst mulige løsning for et fremtidigt vandrerhjem er forpasset. Det lykkedes jo for bestyrelsen i vandrerhjemmet at finde en køber. Horisonten STU ville drive stedet socialøkonomisk, hvor man både kunne drive vandrerhjemmet kommercielt og få vanskeligt stillede unge i arbejde. Det var en eklatant fejl, at man ikke indgik i et konstruktivt samarbejde med Horisonten om deres plan for vandrerhemmet, sagde han og lagde op til, at Enhedslisten nu stemmer imod den foreliggende visionsplan.

Ærgerlig udgang Nyt Stevns er enige med Enhedslisten i, at det var ærgerligt, at man ikke takkede ja til Horisonten STU.

- Der lå et godt tilbud fra Horisonten på vandrerhemmet. Og vi mener ikke, at Stevns Kommune skal købe gamle bygninger og drive vandrerhjem. Også selvom man kan finde en kommercielt person til at drive det. Vi tror simpelthen ikke på økonomien i det her, lød konklusionen fra Mogens Haugaard Nielsen.

Line Krogh Lay (R) udtrykte, at hun er ærgerlig over, at man er endt i den her situation.

- Jeg har valgt at tage det til efterretning nu, fordi når man er blevet stemt ned én gang, så er man blevet stemt ned. Og så må man gå konstruktivt ind i det fortsatte arbejde. Man kan ikke omgøre den beslutning, der er truffet, lød det fra det radikale medlem af Kommunalbestyrelsen.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K) pointerede herefter, at det ikke er kommunen, der fremadrettet skal drive et vandrerhjem.

- Vi skal bortforpagte bygninger og grund til en kommerciel turismeaktør. Og hvad der er sket i en proces med andre bestyrelsen i vandrerhjemmet og andre aktører. Det vil jeg ikke blande mig i, lød det fra ham.

Slutteligt endte det med, at et flertal uden Enhedslistens og Nyt Stevns' i alt fire medlemmer stemte for at gå videre med visionsplanen for vandrerhjemmet.

Hele debatten kan ses på Kommune TV, hvor den åbne del af alle møder i Kommunalbestyrelsen kan ses i deres fulde længde.

