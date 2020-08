Krimi-forfatter signerer sin bog

På fredag 14. august kl. 15-18 er krimiforfattereren Hans-Willy Bautz fra Haslev til stede i Kontorcenteret, Algade 18 i Store Heddinge. Her er han parat til en snak med kunderne og til at signere sine krimier.

Indtil nu har han fået udgivet to bøger med fortællinger og to krimier i Tyskland samt fire krimier i Danmark. De dansksprogede er »Mord på færgen til Palermo - Michael Bechs rejse til Sicilien«, hvis handling udelukkende finder sted ombord på en færge fra Genova til Palermo samt på Middelhavets størst ø, Sicilien.

»Mord på Sicilien - Et spor fører til Danmark« foregår dels på Sicilien og dels i Haslev, Køge, Faxe, Faxe Ladeplads og på Stevns, hvor Stevnsfortet spiller en væsentlig rolle.

Den har en nutidig handling, der fører tilbage til tyskernes besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig. Handlingen foregår omkring landsbyen Helberskov nær Mariager Fjord i Østhimmerland og er aktuel i 75-året for Danmarks befrielse. Romanen er en kombination af krimi og historie.

Hans-Willy Bautz har to hovedpersoner, der går gennem samtlige romaner, nemlig den dansk-tyske journalist Michael Bech og den sicilianske kriminalkommissær Angela Pecci. I den første roman, »Mord på færgen til Palermo«, lærer de hinanden at kende under skumle omstændigheder i Palermos katakombere.