Kridthuset i Boesdal rammen om temakunst og koncert i weekenden

Det bliver biblioteksleder May-Britt Diechmann, der holder åbningstalen for udstillingen, der holder åbent både lørdag og søndag fra klokken 10. Lørdag lukkes først klokken 20, mens udstillinen slutter klokken 17 søndag.

Trioen Lysrum består af et tre erfarne og veluddannede musikere. Dellist Adam Mckenzie, bassist Lars Johnsen samt sanger og guitarist Lærke Ebbe.

Lysrum vil gennem deres musik, tage tilhørerne med til et sted, hvor lys og mørke mødes. Ord og toner taler følelsernes sprog og giver plads til livets mange facetter, lyder det i en pressemeddelelse.

Desuden er der en fjerde person, som er vigtig for trioens udtryk. Ina er digter og kunstmaler. Hun har skrevet teksterne til alle sangene Lysrum spiller.

Corona-tema

Om selve udstillingen kan det siges, at hver kunstner leverer et værk, der fortolker denne sære tid, som vi allesammen lever os igennem netop nu. Det kan være konkret eller abstrakt, det kan være om den indre eller den ydre oplevelse, det kan være om nuet eller det, der kommer - eller en helt anderledes vinkel på temaet; Det står den enkelte kunstner frit for, hvordan der arbejdes med temaet.