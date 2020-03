Se billedserie De tidlige morgenafgange er aflyst - det vil de stenske politikere ikke acceptere. Kommunen skriver nu et brev til Movia og beder om normal drift frem til klokken 9 om morgenen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Kraftig protest over at Østbanen lader lokale pendlere i stikken

Stevns - 28. marts 2020 kl. 06:00 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

østsjælland: Fra og med på mandag 30. marts og foreløbig til og med 2. påskedag: mandag 13. april følger trafikselskabet Movia med og reducerer antallet af afgange med lokaltog og busser.

Imidlertid betyder overgangen til weekendkøreplan på alle ugens dage, at de første morgen- og de sidste aftenafgange forsvinder. I dag kører første tog fra Rødvig 4.41 og det næste 5.31 - fra på mandag er der ingen tog før kl. 6.00, så pendlere, der møder tidligt på arbejde, må dermed vælge mellem at komme for sent eller finde et andet transportmiddel.

- Det er jo helt tåbeligt, at hårdt arbejdende folk, der bor på Stevns og arbejder i København ikke mere kan nå på arbejde. Det kan vi ikke acceptere, det er alt for ringe, at de ikke kan komme frem og tilbage fra arbejde, siger Steen S. Hansen (S).

Enige politikere

På den lukkede del af Kommunalbestyrelsens møde torsdag tog han derfor sagen op. Og her blev alle de stevnske kommunalpolitikere enige om, at Stevns Kommune skal sende et skarpts formuleret brev, hvor man påpeger, at det vil man ikke acceptere.

I brevet vil det fremgå, at der skal være normal drift om morgenen frem til klokken 09.00 og i perioden fra 15.00 til 19.00 fra Køge mod Stevns og Faxe.

Det gælder både Østbanen og busserne 108, 109, 251, 252 og 254, der alle servicerer borgere, som skal til opg fra arbejde.

- Det er ikke rimeligt, at vores pendlere, som er afhængig af offentlig transport kan få op til en times ventetid i Køge for at komme hjem fra arbejde, siger Steen S. Hansen.

Reel nedgang

Han erkender, at det er klart, at der er markant nedgang i passagertallet, når den halve del af arbejdsstyrken er sendt hjem, skoler, uddannelsesinstitutioner med mere er lukket.

- Men det betyder ikke, at vi dermed skal lukke hele samfundet ned. Der er jo stadig nogen, der går på arbejde på sygehuse og andre steder, Sundhedspersonale har jo ikke en jordisk chance for at komme på arbejde om morgenen og komme hjem om aftenen, siger Steen S. Hansen.

Om aftenen kan man i dag tage toget fra Køge mod Stevns hver time frem til kl. 0.26 - fra på mandag kører sidste tog fra Køge allerede kl. 23.08. Tilsvarende reduktioner i køreplanen finder i modsat køreplanen både morgen og aften.

Trafikselskabet Movia bebuder også indskrænkninger i busdriften under coronakrisen. Her er meldingen, at busserne vil køre efter feriekøreplanen. Hvad dette konkret indebærer, vil fremgå af Rejseplanen.dk i løbet af de kommende dage.