Kræftens bekæmpelse mangler indsamlere

Stevns - 09. marts 2021 kl. 17:47 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Søndag 11. april samler Kræftens Bekæmpelse ind ved den årlige landsindsamling. Og der er brug for flere indsamlere for at nå hele kommunen rundt, lyder det fra indsamlingslederen.

Indsamlingen til Kræftens Bekæmpelse foregår både fysisk og digitalt og følger alle myndighedernes anbefalinger.

- Meld dig som indsamler, så støtter du mennesker ramt af kræft, livsvigtig forskning og forebyggelse af kræft, lyder det fra indsamlingsleder i Stevns Kommune, Anny Borch Jensen, der på nuværende tidspunkt kan mønstre cirka 70 frivillige, der gerne vil gå en tur og samle penge ind til det gode formål:

- Men det er ikke nok til at nå kommunen rundt, så der er brug for flere, så vi kan få samlet så meget som muligt ind.

Hver tredje får kræft Hver tredje dansker får kræft inden det fyldte 75. år, så de fleste får sygdommen ind på livet på et eller andet tidspunkt. Og i år er der endnu mere brug for opbakningen fra de mange indsamlere.

- 2020 har været et hårdt år for os alle. Men for mennesker ramt af alvorlig sygdom som kræft, har det været hårdt i særdeleshed. Mange har levet isoleret, turen på hospitalet til undersøgelser, svar og behandlinger er foregået alene, og den usikkerhed, som coronaen har bragt med sig, har sat dybe spor hos mange patienter og pårørende. Kræft holder ikke pause, selvom der er corona, så også i år har vi brug for en masse indsamlere til at støtte op om kræftsagen, siger Anny Borch Jensen.

Coronasikkert Indsamlingen kommer til at foregå både fysisk og digitalt, og den bliver afholdt efter alle myndighedernes anbefalinger. Kræftens Bekæmpelse følger udviklingen tæt og er klar til at lave ændringer, hvis situationen udvikler sig.

- Derudover beder vi alle indsamlerne om at bære mundbind, når de banker på hos folk. Og vi instruerer dem i, hvordan bøtten kan holdes ud i strakt arm eller sættes på dørmåtten, så vi kan holde to meters afstand, fortæller Finn Christensen, der er projektleder for landsindsamlingen for Kræftens Bekæmpelse.

Vigtig støtte

De penge, der kommer ind ved Landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse. Netop rådgivning har der været endnu større efterspørgsel på under corona.

Overskuddet fordeles med 60 pct. til forskning, 19 pct. til patientstøtte, 18 pct. til forebyggelse og 3 pct. til administration.

Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige.

- Uanset hvilken grund man har, håber jeg, at rigtig mange vil bakke op om landsindsamlingen. Enten ved at give et bidrag eller ved selv at gå ud med indsamlingsbøtten, siger Anny Borch Jensen.

Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Unge under 18 år skal gå to og to, mens børn under 13 år skal følges med en voksen.

Hvis du ønsker at hjælpe den 11. april, kan du tilmelde dig direkte til Anny Borch Jensen, hvor du også kan få yderligere oplystninger. Skriv på mail: annyborch@mail.dk eller tlf./sms 2924 7726

Du kan også tilmelde dig som indsamler på 7024 2021 eller gå ind på www.indsamling.dk