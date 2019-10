En kontinens-klinik åbner på Sundhedscentret i Hårlev. Foto: Erik Nielsen

Kontinens-klinik åbner på Stevns

Stevns - 13. oktober 2019 kl. 14:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ønsket om at gøre en forskel for borgere, som lider af inkontinens, er grunden til, at Stevns Kommune nu åbner en kontinensklinik for borgere over 18 år.

Inkontinens betyder, at man har svært ved at holde på urin og/eller afføring, og det er et stort problem for mange.

- For mange er inkontinens forbundet med skam, og derfor glæder det mig, at vi nu kan gøre mere for at hjælpe, forklarer formand for Social og Sundhed, Henning Urban Dam Nielsen.

Han påpeger, at der i de fleste tilfælde kan gøres noget ved problemet blot ved at træne og ændre vaner.

- Jeg håber derfor, at den kommende kontinensklinik kan være det, der skal til for at flere kan få en lettere hverdag, siger han.

I kontinensklinikken får man tilbudt en samtale og foretaget en individuel vurdering. Det er eksempelvis muligt at få råd og vejledning til ændringer af væskeindtag og toiletvaner og få instruktion i, hvordan man træner bækkenbunden rigtigt samt et individuelt tilpasset træningsprogram.

Klinikken består af en faguddannet sygeplejerske og fysioterapeut, der begge har efteruddannelse indenfor kontinensområdet. I nogle tilfælde vil din videre plan blive udarbejdet i samarbejde med din praktiserende læge.

Stevns Kommunes nye kontinensklinik ligger i Sundheds- og frivillighedscenter i Hårlev. Og man behøver ikke henvisning fra egen læge.

For at booke tid til konsultation, skal du blot ringe tirsdag eller torsdag klokken 8-9 på tlf.: 20 46 77 09.