Se billedserie Forstander Paw Koch og formand Mette Krogh Olsen glæder sig til, at andensalen på det gamle pakhus efter planen kan tages i brug næste år. Foto: Henrik Fisker

Kontant håndslag til de unge i E-sportsforening

Stevns - 20. november 2020 kl. 06:36 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Der er gode nyheder til foreningen Alpha E-sport, der giver unge mennesker med og uden diagnoser mulighed for at udvikle sig med alt fra e-sport, brætspil og dans foruden undervisning, foredrag og koncerter. Foreningen har netop modtaget tilsagn fra Realdania Fonden, der har bevilget en halv million kroner til at brandsikre andensalen i det gamle pakhus i Grønvolds Gård, hvor Horisonten STU siden i sommer har haft en del af sine aktiviteter.

- Pengene går først og fremmest til en udvendig brandtrappe, der er nødvendig forudsætning for, at vi kan indrette os på anden sal, sådan som vi har aftalt med Horisonten STU, siger foreningens formand Mette Krogh Olsen.

I sidste uge overtog hun desuden formandsposten i Horisonten efter Hans Christian Rasmussen, der havde ønsket at træde tilbage.

- Det er fantastisk, at vi nu har fået penge til at bygge en brandtrappe, siger formanden for begge institutioner.

Samlede likes på nettet

Realdania Fonden har givet bevillingen som en del af sin såkaldte Underværker-kampagne. Det er sket ved, at en række ansøgere sender anmodning om støtte ind, og herefter gælder det om at samle unikke likes på Facebook for at få andel i bevillingerne.

- Man skal skaffe mindst 200 såkaldte interessetilkendegivelser. Det nåede vi ret hurtigt op, og i alt har fonden givet støtte til 11 modtagere i hele landet. I alt er der givet støtte for omkring 14 millioner kroner, oplyser forstander Paw Koch.

Programchef Stine Lea Jacobi fra Realdania giver Alpha E-sport positive ord med på vejen:

- Projektet på Stevns er et rigtigt fint eksempel på, hvordan lokale ildsjæle tager ansvar for det lokale fællesskab, og jeg glæder mig meget til at se det blive til virkelighed, siger hun.

Trygge rammer for børn

Alpha E-sportsforeningens medlemmer holdt tidligere til i Sydstevnshallen, hvor de dog ikke kunne blive på grund af pladsmangel. Siden sommerferien har de fået plads på første sal i pakhuset, hvor de udfolder deres aktiviteter side om side med Horisontens elever. Her er der hold næsten alle ugens dage med bl.a. fortnite, just dance, fri fredagsgaming og hver anden søndag en familiecafé.

- Hos os er det vigtigt at skabe trygge rammer for vores børn, unge og deres forældre. Vi er medlem af DGI E-sport og efterlever deres kodeks, siger Mette Krogh Olsen.

Hun tilføjer, at i en coronatid er det ekstra vigtigt, at børn og unge kan mødes i små, trygge fællesskaber. Mange oplever ensomheden ekstra meget i øjeblikket, siger hun.

Det bliver en lokal arkitekt fra Rødvig, der skal tegne brandtrappen. Herefter skal en brandtekniker godkendte projektet, inden der kan søges byggetilladelse i Stevns Kommune. Hvis alt går vel, vil byggeriet gå i gang i begyndelsen af det nye år, siger Paw Koch.