Konsulenthus: BRT vil koste Østbanen hver 10. passager

Hvis Østbanens tog erstattes med såkaldte BRT-busser, forudser en Cowi-rapport et fald i passagertallet på 10 procent.

Stevns - 25. april 2020 kl. 08:16 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prisen for at omlægge Østbanen til asfalt og såkaldte BRT-busser - også kaldet tog på gummihjul - kan koste banen hver 10. passager.

Det anslår konsulentfirmaet Cowi i et notat og en rapport om BRT (Bus Rapid Transport) til trafikselskabet Movia. Rapporten udkom i december sidste år.

I dokumenter, som DAGBLADET har fået aktindsigt i, peger konsulentfirmaet på, at den såkaldte »skinneeffekt« betyder passagervækst på 20 procent, når busruter laves om til tog. Den omvendte løsning er der derimod ikke mange analyser af.

Frafald på 10-16 procent

Cowi trækker på erfaringer fra Grenåbanen og Høng-Tølløsebanen, der begge har været omlagt til buskørsel i en periode på grund af sporrenoveringer. Her skete der, ifølge konsulentfirmaet, et frafald henholdsvis 10 og 16 procent.

»Det skønnes ud fra erfaringer på Grenåbanen og Høng-Tølløsebanen, at der vil ske et frafald på omkring 10 procent som følge af overgangen til busdrift«, skrev Cowi i et notat til Movia. Frafaldet vil, ifølge Cowi, betyde, at passagerindtægterne vil falde fra 16,5 til 14,9 millioner kroner om året. Altså et fald på 1,6 million kroner.

Dog vil Cowi ikke udelukke, at frafaldet kan blive mindre. Især hvis man indsætter flere BRT-busser i myldretiden og dermed opnår et antal afgange, der mindst er på højde med det, som banen har i dag.

En fremgang i passagertallet, der kan tilskrives en øget frekvens i myldretiderne, kan opveje en del af frafaldet, der skyldes overgangen fra tog til busdrift, tilføjer Cowi.

Svar fra ministeren

I skrivende stund er Cowi involveret i den analyse af BRT på Østbanen, som Vejdirektoratet og Movia skal udarbejde. Om den undersøgelse også kommer frem til, at omlægning til BRT vil koste passagerer, er uvist.

Da transportminister Benny Engelbrecht (S) for nylig blev spurgt af SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen, hvad prisen forventes at blive for en BRT-løsning, lød det dog, at et fald i passagertallet ikke ligger i kortene:

- For både jernbanen og en grøn BRT-løsning blev antaget en passagerindtægt på cirka 17 millioner kroner årligt. Der blev heri ikke antaget en såkaldt »skinneeffekt«, hvorefter 10 procent af passagererne frafalder ved overgangen fra jernbane til bus, henset til at BRT har mange af de samme karakteristika som jernbanen, lød det fra transportministeren.

BRT er dyrere end skinner

I samme notat når konsulenthuset Cowi også frem til, at en BRT-løsning på Østbanen ud over at koste passagerer også bliver langt dyrere at anlægge end at skifte skinnerne ud med nye. Mens Vejdirektoratet og Transportministeriets bud lød på 400-600 millioner kroner, mener Cowi, at prisen snarere vil blive mellem 700 og 975 millioner kroner.

Niels Møller - der er tidligere infrastrukturchef i trafikselskaberne Regionstog og Lokaltog med ansvar for sporrenoveringer og hastighedsopgraderinger på Østbanen, Tølløsebanen og Odsherredsbanen - har kigget på tallene fra både Cowi samt Transportministeriet og Vejdirektoratet.

Han vurderer, at de endelige undersøgelser vil konkludere, at prisen for en sporrenovering vil være lavere end en BRT-løsning:

- Simpelthen fordi man har prøvet at renovere og opgradere banen i flere omgange. Det har man masser erfaring i. Omvendt har man jo ingen erfaring i at anlægge BRT på en gammel jernbane i det fri land. Det er en helt ny løsning, som man ikke har prøvet før, siger Niels Møller.