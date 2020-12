Butikkerne i Store Heddinge er sårbare, hvis de ikke står på to ben og både kan tilbyde handel via en fysisk butik og via en butik på nettet. Foto Erik Nielsen

Konsulent: Den lokale handel skal fremtidssikres med online-løsninger

Stevns Erhvervsråd og Business Faxe tilbyder lige nu et unikt EU-finansieret forløb til den lokale detailhandel, som skal fremtidssikre butikkerne ved at styrke deres online salg.

- Især i de mindre byer kan vi se, at vores butikker bliver udfordret af nethandel og konkurrence fra de større indkøbscentre. Derfor er det vigtigt, at få vores detailhandel gearet til at følge med danskernes online indkøbsvaner - især oven på COVID19, hvor flere kunder har vænnet sig til at gøre deres indkøb online. Så står butikkerne stærkere på den lange bane, siger erhvervs- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen fra Stevns Erhvervsråd.

For at styrke de lokale butikker på længere sigt kan kurset 'Digital Ledelseskultur' være en mulighed. 'Digital ledelseskultur' er et skræddersyet kompetenceforløb til små og mellemstore virksomheder (SMV'ere), der gennem seminarer, sparring, netværksaktiviteter og læring i praksis gør ledere og medarbejdere i stand til at træffe strategiske beslutninger for de næste digitale retninger og skridt i virksomhedens forretningsudvikling.