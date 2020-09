Mikkel Lundemann Rasmussen (K) accepterer skattestigningen på 1,0 procentpoint, fordi hans og Ellen Knudsens mandater ikke er afgørende for, at den kommer.

Konservative accepterer nødtvungent et skattehop

Det er konservativt hjerteblod, at skatten skal sættes ned og i hvert fald ikke op. Alligevel har partiet valgt at tilslutte sig flertalsgruppens aftale om en skattestigning på 1,0 procent - og det endda, selv om Stevns dermed efter alt at dømme kommer til at betale omkring 80 millioner kroner af gevinsten tilbage til staten i form af sanktioner de kommende fire år.

