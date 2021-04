Send til din ven. X Artiklen: Konkurrenceprojekt for mere vild natur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konkurrenceprojekt for mere vild natur

Stevns - 12. april 2021 kl. 14:48 Af Erik Nielsen og Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Miljøminister Lea Wermelin (S) sendte i februar et brev til landets 98 kommuner, hvori hun opfordrer dem til at kæmpe om at blive Danmarks vildeste kommune.

Dansk natur har brug for mere plads, lød ministerens opfordring til at deltage i en konkurrence frem mod 2022, hvor det gælder for kommunerne at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur.

Deltager i konkurrence

En række af kommunens natur- og klimaforeninger synes, at Stevns Kommune burde deltage i konkurrencen, og nu har politikerne lyttet til folkedybet og besluttet at tilmelde sig konkurrencen.

- Vi har skrevet til ministeren, at Stevns Kommune ønsker at skabe endnu mere vild natur. Den femte masseuddøen ses i fiskeleret i Stevns Klint, og kommunen er om nogen bevidst om, hvad der potentielt kan ske, såfremt vi ikke værner om biodiversiteten, fortæller Flemming Petersen (V), som er formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget, der tog beslutningen om at deltage.

- Det handler om natur, dyr og mennesker, og nu vil forvaltningen gå i gang med at samle de mange projekter, som vi har arbejdet med i flere år. Der er ikke udstedt nogen blankocheck, men vi stoler på, at forvaltningen får udarbejdet gode initiativer, lyder det fra Flemming Petersen.

Stevns Skaber Liv

Stevns Kommune er godt i gang med at udvikle hjemmesiden: www.StevnsSkaberLiv.dk, som er tilgængelig fra 15. april i år, hvor man kan orientere sig i vilde naturprojekter, som gavner biodiversiteten og sikrer vild fremgang i Stevns Kommune, forklarer Flemming Petersen.

I 2020 har Stevns Naturcenter haft 22 offentlige arrangementer, hvor cirka 300 borgere nåede at møde naturvejlederen. Det er langt under det planlagte, idet meget blev aflyst på grund af Covid19-restriktioner.

Naturcenteret fungerer som et videnscenter i Stevns Kommune - både i forhold til forskellige borgerhenvendelser, men også i samarbejde internt med kommunens andre afdelinger og bredt med andre interessenter i kommunen.

I 2020 har det især været ordet: biodiversitet, der har været på alles læber, oplyses det i en rapport til Plan, Miljø og Teknikudvalget. Naturcenteret har gennemgået en forvandlingsproces med at blive mere bæredygtigt, og i 2021 er det planen at få klassesæt af nye cykler, nye sheltere, bålhytte samt nye spiseborde og stole.