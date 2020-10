Koncertforedrag om Frank Jæger

- Vi glæder os til at få besøg af Tom Frederiksen endnu engang - og til at høre ham i konstellation med Finn og Torsten Olafsson. Jeg er sikker på, at vi får en rigtig hyggelig aften - og undervejs byder vi på kaffe eller et glas vin til dem, der har lyst til det, siger tovholder på arrangementet Dorte M. Gagnér fra Stevns Bibliotekerne.

Arrangementet starter klokken 19, og det er gratis at deltage. Man skal dog have billet, som kan hentes på stevnsbib.dk/arrangementer eller på bibliotekerne i den betjente åbningstid. Stevns Bibliotekerne afholder arrangementet under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer for at mindske smittespredning af covid-19.