The Dublin Legends - har udsat koncerten i Snurretoppen fra 10. februar til 18. november.

Koncert med irske legender er udsat til efteråret

Stevns - 19. januar 2021 kl. 17:30 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Kulturforeningen Spilledåsen havde lagt op til en irsk aften i Snurretoppen onsdag 10. februar, hvor der var indgået aftale med The Dublin Legends om at spille en stor håndfuld af de udødelige klassikere fra Den Grønne Ø. Kvartetten viderefører traditionen fra de originale The Dubliners, der efter 50 års virke nu har indstillet karrieren. Seán Cannon var med i The Dubliners i tæt på 30 år og er nu forsanger i The Dublin Legends.

Men coronaen hærger - ikke mindst i Irland, hvor den engelske mutation af smitten har fået godt fat. Det betyder, at bandet ikke kan forlade hjemlandet og tage på turné, som det ellers var planen. Det er således bandets manager, der har aflyst koncerten 10. februar og ikke Spilledåsen - uagtet, at det næppe er sandsynligt, at koncertarrangørerne ville få lov at fylde Snurretoppen blot tre dage efter, at de nuværende restriktioner udløber 7. februar.

Spilledåsen har i stedet indgået aftale om en ny koncertdato. Planen er, at The Dublin Legends kommer til Snurretoppen torsdag 18. november - det er to dage efter kommunevalget og forhåbentlig længe efter, at landet er sluppet fri af coronaens kløer. Hvis man har købt billet til koncerten 10. februar, gælder den i stedet til den nye dato - og hvis man ønsker at få den refunderet, skal det ske samme sted, som den er købt, oplyser arrangørerne.

Næste koncert - og dermed den første i Spilledåsens forårssæson - bliver dermed den musikalske hyldest til Benny Andersen udført af Henrik Gunde (piano), Jens Jefsen (bas), Rasmus Dissing (vokal) og Morten Lund (trommer). Den finder sted tirsdag 9. marts kl. 20 i Snurretoppen og er udsolgt. Koncerten blev aflyst i april 2020 på grund af corona - Spilledåsen håber stadig, at den kan gennemføres på den nye dato, oplyser formand Poul Erik Madsen.