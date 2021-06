Send til din ven. X Artiklen: Kommuneplanen kom på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommuneplanen kom på plads

Stevns - 30. juni 2021 kl. 17:17 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Stevns Kommune har nu fået en kommuneplan, der beskriver de planlagte aktiviteter for de næste 12 år. Det skete, da Kommunalbestyrelsen på sit møde i sidste uge enstemmigt vedtog kommuneplan 2021 og dermed satte rammerne for udviklingen af Stevns Kommunes byer, landskaber, service og kultur frem til 2033.

Dermed afsluttede kommunalpolitikerne en lang proces med høringsfase og borgermøder, hvor der indkom i alt 33 høringssvar fra bl.a. forskellige styrelser og offentlige instanser, foreninger og borgere.

- Det glæder mig, at vi står med en kommuneplan med stærke ambitioner for Stevns Kommunes fremtid. Den omfatter bl.a. vores arbejde med FN's Verdensmål, natur, turisme, de lokale erhverv, og mange projekter er allerede godt i gang. Det gælder f.eks. projektet: Stevns Skaber Liv, som handler om at styrke biodiversiteten ved at skabe flere levesteder for planter og dyr, og kystsikringsprojekterne i Rødvig og Strøby Egede, som skal sikre os mod kommende klimaforandringer. Jeg ser frem til at følge de mange projekter, der allerede er og vil blive sat i gang som led i realiseringen af kommuneplanen, siger borgmester Anette Mortensen (V) i en pressemeddelelse.

Grønspættebogen

Udvalgsformand Flemming Petersen (V) henviste til, at kommuneplanen er blevet kaldt »kommunens bibel«.

- Jeg foretrækker at kalde den en grønspættebog, hvor alle vores aktiviteter er beskrevet, sagde han.

Flemming Petersen understregede, at der er blevet lyttet til de høringssvar, som er kommet ind. F.eks. har kommunen efter henstilling fra Vejdirektoratet valgt at erstatte ordet: »statsvej« med »en ny vej til Stevns«. Borgmesteren understregede dog, at Stevns Kommune fortsat ønsker en statsvej.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K) påpegde, at høringsfasen har fungeret fint, selv om de afholdte borgermøde blev digitale.

- Erfaringerne er så gode, at der er grund til at anbefale en hybrid af digitale og fysiske borgermøder fremadrettet, sagde han.

Tre ændringsforslag fra EL

Sejer Folke (EL) fremlagde tre konkrete ændringsforslag til kommuneplanen. Alle tre blev nedstemt.

For det første ønskede han anbefalingen af en statsvej fra Stevns til motorvejen fjernet fra kommuneplanen. Det fik dog kun hans egen stemme, idet også hans tidligere partifælle: Jan Jespersen (løsgænger) stemte imod.

For det andet ville Sejer Folke gerne have præciseret, at der ikke må bygges på linjen syd for Valløby. Det kunne Dansk Folkeparti og Jan Jespersen tilslutte sig, mens resten stemte imod.

For det tredje ville han have fjernet muligheden for at opføre de såkaldte supersommerhuse ved Rødvig i kommuneplanen. Det fik kun opbakning fra Jan Jespersen og ham selv.

- Jeg er med på, at vi med kommuneplanen ikke tager beslutning om de enkelte punkter. Men på nogle meget konkrete områder går vi i den forkerte retning, sagde Sejer Folke som begrundelse for sine ændringsforslag.