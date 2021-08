Send til din ven. X Artiklen: Kommunen vil sløjfe gamle planer om ny lystbådehavn ved Køge Bugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommunen vil sløjfe gamle planer om ny lystbådehavn ved Køge Bugt

Stevns - 24. august 2021

Et område ud for Kystvejen 270-274 er i den nuværende kommuneplan udlagt som et område, hvor der skal anlægges en lystbådehavn. Men det ønsker et enigt udvalg nu lavet om, så kommunen kan udstykke og sælge grundstykkerne ud til Køge Bugt for etablering af ni nye sommerhuse.

Stevns Kommune ejer af ejendommene Svalemosevej 19, Kystvejen 270 og Kystvejen 274 og ønsker.

- Vi vil gerne udstykke området som ni sommerhusgrunde, men det kræver en ny lokalplan, da området i den nuværende lokalplan og kommuneplan er sat af til etablering af en rigtig gammel idé om at skabe en lystbådehavn netop her. Det er aldrig blevet til noget, og der er heller ikke nogen planer for, at det bliver til noget, siger Flemming Petersen (V), der er formand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget, der netop i enighed har besluttet at åbne op for lokalplanlægningen.

Det vil sige, at interessenter i området bliver indbud til et formøde 6. september klokken 17-18. Der foreligger endnu ikke noget om, hvor mødet kommer til at foregå.

Det samlede område udgør i dag cirka 9.000 kvadratmeter, og de nye sommerhusgrunde vil således få en gennemsnitsgrundstørrelse på lige omkring 1.000 kvadratmeter.

- Det projekt er endegyldigt dødt, og vi ønsker derfor at komme videre. Det var en meget gammel idé helt tilbage fra Vallø Kommunes tid, men der har aldrig vist sig en interesse i at føre det ud i livet. Derfor afliver vi nu ideen, og da området ønskes anvendt til sommerhusområde kræver det nu, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, lyder det fra Flemming Petersen.

Udlejet bolig Indenfor projektområdet er der en eksisterende bolig, som tidligere har været anvendt som flygtninge bolig, men som i dag er udlejet på almindeligvis.

- Projektområdet omkranses af et eksisterende sommerhusområde langs Køge Bugt mellem Strøby Egede og Magleby Skov, der er fuldt udbygget som sommerhusområde, så en udstykning med ni sommerhusgrunde vil falde ind i det eksisterende miljø,, forklarer fagudvalgsformanden.

Områdets historie Sommerhusområdet er udbygget i årene fra omkring 1960 op til i dag og ligger som en kile mellem landbrugsarealer og kysten. Og det er størstedelen af projektområdet, der i kommuneplanen og ved lokalplan er udlagt til fiskeri- og lystbådehavn. I lokalplan 5-06 er projektområdet udlagt til klubhus, parkering og vinteropbevaring herunder opbevaring af både og mindre virksomheder som klargøre både, der må ikke forefindes erhverv til egentlig bådebyggeri.

Sommerhusområdet, der ligger i tilknytning til projektområdet, består af meget varierede sommerhuse både i form, størrelse og udseende. Beplantningen i de tilstødende områder har havepræg med plæner, buske og bede. Terrænet i området er forholdsvist fladt, men det stiger fra kysten og ind i landet. Inden for området stiger terrænet fra kote 3 ud mod kysten til cirka kote 5 langs Svalemosevej.

Projektet er også delvist omfattet af en udpegning til lavbundsarealer, og da området er lokalplanlagt i forvejen, skal den nye lokalplan varetage etableringen af afværgeforanstaltninger, der sikrer mod oversvømmelse.

Kystsikring nødvendig? I redegørelsen til kommuneplan 2021 fremgår det, at området er udpeget som en oversvømmelses- og erosionstruet kommuneplanramme. Det skal derfor, ved den fremtidige planlægning vurderes, om der er behov for afværgelsesforanstaltninger - herunder hvilken afværgeforanstaltning, der er nødvendig og mest hensigtsmæssig at etablere, i forhold til det konkrete projekt og den planlagte anvendelse.

Ved udarbejdelse af lokalplanen tages der stilling til hvilken slags afværgeforanstaltning og til hvilket niveau, og om der i lokalplanen skal stilles krav om, at afværgeforanstaltningerne etableres før ibrugtagning.

Servitutter undersøges Der er på alle tre ejendomme tinglyst deklaration om forbud om salg af ejendommene uden Hovedstadsrådets tilladelse. I dag er kompetencerne for planlægning af hovedstadsområdet centraliseret, og forvaltningen formoder, at det nu er erhvervsstyrelsen, som må være påtaleberettiget på disse servitutter.

Forvaltningen igangsætter aflysning af servitutterne. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, bliver flere ikke relevante servitutter ligeledes aflyst, lyder det i oplægget fra forvaltningen i Stevns Kommune.