Se billedserie Strøbyhjemmet - foreslås nedlagt og solgt som kommunal ejendom. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen vil sælge Strøbyhjemmet og flytte brugerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen vil sælge Strøbyhjemmet og flytte brugerne

Stevns - 05. september 2019 kl. 13:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Anette Mortensen (V) havde onsdag indkaldt til pressemøde på sit kontor for at præsentere en større flytteplan mellem de kommunale bygninger i kommunens nordlige del. Der er tale om en lang rokade, der både omfatter en række pensionister fra lokalområdet og seks autistiske børn med særlige behov. Hele planen skal være plads om et år - i september 2020.

Læs også: Strøby Pensionistforening går i tænkeboks efter salgsudmelding

Krumtappen i forslaget - der er udarbejdet af forvaltningen på ønske fra kommunalbestyrelsen - er nedlæggelsen af Strøbyhjemmet, som skal sættes til salg. Det tidligere alderdomshjem rummer syv ældreboliger, der alle står tomme efter, at den sidste beboer døde tidligere på året. Det betyder, at kommunen mister omkring 500.000 kroner om året i tabt husleje, mens der er løbende udgifter til vedligeholdelse på knap 350.000 kroner. Samtidig er bygningen utidssvarende og energimæssigt dyr i drift. Den nødvendige renovering anslås at ville koste omkring 2,5 millioner kroner, og det er der ikke politisk opbakning i Kommunalbestyrelsen til at bevilge.

Men Strøbyhjemmet er samtidig den fysiske ramme for omkring 160 pensionisters aktive virke året rundt. De er medlemmer af Strøby Pensionistforening, som i flere år har kæmpet for at bevare Strøbyhjemmet på kommunale hænder. Den kamp ser ud til at være tabt, hvis forslaget om at nedlægge huset og sætte det til salg føres ud i livet.

Men pensionisterne får et andet sted at være. Ifølge forslaget skal de flytte ind i den tidligere børnehave på Acacievej 54 i Strøby Egede. Bygningen er på 376 kvadratmeter og har 22 rum, hvoraf det største er på 60 kvadratmeter.

- Ideen er at skabe et åbent mødested i Strøby Egede, der ligesom Mødestedet i Hårlev er kommunalt ejet og stilles til rådighed for områdets foreninger, siger Anette Mortensen.

Autismeklasse skal flytte

Den tidligere børnehave - som dengang hed Acaciebo - er i dag hjemsted for seks børn i kommunens autismeklasse: Solstrålen. Børnene har et stort behov for ro og regelmæssighed omkring sig og kan ikke trives sammen med andre brugere, hedder det i kommunens forslag. Men huset er for stort til kun seks brugere. I stedet foreslås det, at autismeklassen flyttes til en kommunal bygning på Lodbjerggaardsvej tæt på Strøbyskolen, som autismeklassen hører under.

Denne bygning på 163 kvadratmeter skal dog først sættes grundlæggende i stand. Det afsætter kommunen fire måneder og sum penge til. Istandsættelsen omfatter maling, ventilation, isolering, renovering af facaderne på udestuerne og gulve, ny belysning, etablering af skole-it mv.

Bygningen er i dag hjemsted for Klub Aktiv, som består af aktive pensionister fra lokalområdet. De tilbydes ligesom Strøby Pensionistforening plads i bygningen i Acaciebo. Klubben har et års opsigelse, og derfor skal kommunen nu i dialog med brugerne for at forhandle om en tidligere udflytning - formentlig i april næste år. Kommunen vil derfor være behjælpelig med at finde en midlertidig placering til klubbens medlemmer.

Kort høringsfrist

Forslaget om at rokere rundt på de kommunale bygninger sendes nu i en ultrakort høring, der løber frem til næste fredag 13. september. Høringssvarene skal komme fra Ældrerådet, Handikaprådet og Strøbyskolens bestyrelse, der er kommunens direkte samarbejdspartnere. Herefter starter den politiske behandling af forslaget. Anette Mortensen håber, at den bliver vedtaget.

- Vi har endelig fundet en løsning på, hvordan vi får mest muligt ud af de kommunale bygninger, og jeg synes, at vi er landet et rigtigt godt sted, hvor vi får mere ud af det. Vi får skabt et nyt, attraktivt aktivitetshus for Klub Aktiv og brugerne af Strøbyhjemmet, vi får flyttet vores autismeklasse tættere på Strøbyskolen, og vi kommer af med en bygning (Strøbyhjemmet, red.), som ellers skulle renoveres i en grad, som ikke kan svare sig, siger hun.

Borgmesteren er ikke i tvivl om, at kommunen nok skal få solgt Strøbyhjemmet til en god pris:

- Den har en fantastisk beliggenhed midt i Strøby og med en formidabel udsigt, så det er en meget attraktiv ejendom at overtage for en privat investor, siger hun.

relaterede artikler

Formand: Borgmester har selv stemt for salg af Strøbyhjemmet 02. november 2017 kl. 05:47

Mytedannelse om Strøbyhjemmets fremtid 02. november 2017 kl. 05:25

Mange til debatmøde om Strøbyhjemmets fremtid 01. november 2017 kl. 13:19