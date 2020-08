Se billedserie Algade bliver flittigt brugt - som her når der er by night-arrangement - men levetiden af belægningen er begrænset, og med en voldgiftssags afgørelse kan man nu komme i gang med renoveringen af gaden. Foto: Henrik Fisker

Kommunen taber strid om brolægning af butiksstrøg

Stevns - 20. august 2020

Stevns Kommune skal nu dykke dybt i kassen og betale over to millioner kroner i renter og sagsomkostninger ud over et tilbageholdt millionbeløb.

En langvarig sag om dårligt udført håndværk ved brolægningen af Store Heddinges butiksstrøg i Algade tilbage i 2013 er nu endelig blevet afgjort ved voldgiftsnævnet - og kommunen taber med et brag. De havde ellers selv sagsøgt både hovedentreprenøren samt kommunens rådgivningsfirma i forbindelse med anlægsopgaven for henholdsvis dårligt arbejde og mangelfuld rådgivning.

Nævnet når i deres kendelse frem til, at Stevns Kommune har fået, hvad man har betalt for, og henviser til en politisk beslutning i kommunens fagudvalg tilbage i 2012, hvor man lagde sig fast på den absolut billigste brolægning i grus, som man ifølge kendelsen var blevet advaret om ikke var holdbar uden understøttende betonplader i kryds og overkørsler.

- Jeg er meget overrasket over udfaldet, men vi kan jo kun tage den til efterretning, siger Flemming Petersen (V), formand for det fagudvalg, der har med sagen at gøre.

Hovedentreprenøren siger i en kort kommentar til avisen til DAGBLADET, at man selvsagt er tilfreds med udfaldet.

- Vi har nu fået voldgiftens ord for, at Brdr. K. Hansens ydelser i projektet er udført som tænkt og projekteret og i den rigtige kvalitet. Det er vi tilfredse med, siger Jesper Nordby, der er administrerende direktør i Brdr. K. Hansen A/S.