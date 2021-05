Kommunen satser stort på natur-arrangementer

For kort siden startede kommunen projektet »Stevns skaber liv«, som har til formål at fremme biodiversiteten i Stevns ved at skabe flere levesteder for planter og dyr.

Det har man gjort, fordi mange dyre- og plantearter er i tilbagegang med fare for helt at uddø.

»Det er eksempelvis her, du kan gøre en lille men vigtig forskel. Lad os derfor gå sammen om at skabe bedre forhold for dyr og planter, og gøre Stevns kendt som et sted, der gør noget godt for naturen og biodiversiteten, lyder det i brevet fra kommunen.