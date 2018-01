Stevns Naturcenter har i årevis været rammen om aktiviteter for store og små - de senere år under Østsjællands Museums vinger. Nu vender driften af stedet hjem til Stevns Kommune. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kommunen overtager naturcentret

Stevns - 19. januar 2018 kl. 15:57 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Kommune overtager driften af Stevns Naturcenter fra Østsjællands Museum, der havde ønsket at blive løst fra driftsaftalen. Det besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde torsdag aften.

Det bliver nu op til udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme at fastlægge, hvad der skal ske med naturcentret, der ligger på Mandehoved. Gl. Stevns Kommune overtog i 1980'erne formedelst 1 krone bygningen fra Forsvaret, der havde drevet soldaterhjem på grunden i tilknytning til flyverkasernen, der senere blev til asylcenter.

Allerede nu slår kommunen fast i en pressemeddelelse, at den lægger op til en styrket indsats i formidlingen af Stevns unikke natur- og kulturhistorie til områdets skoleelever.

- Vi bor i et unikt område med en helt særlig kultur- og naturhistorie. Jeg glæder mig til, at vi med overtagelsen af Stevns Naturcenter kan sætte endnu mere fokus på formidlingen af denne historie til vores egne skoleelever. Det er en historie, som de skal kende til og have helt ind under huden i løbet af deres skolegang, siger borgmester Anette Mortensen.

I dag står Østsjællands Museum for formidlingen i området, der bl.a. omfatter en geologiudstilling og en natur- og kulturhistorisk udstilling. Derudover anvendes Naturcenteret som base for naturformidling i bred forstand til kommunens skoler samt til et bredt publikum ved forskellige lejligheder.

Med overtagelsen bliver undervisning ved centerets naturvejleder gratis for skolerne på Stevns, ligesom det er hensigten at placere en række tiltag under kommunens »åben skole« på naturcenteret.

En anden opgave, der hører med til naturcenterets drift, er at føre tilsyn med Holtug Kridtbrud. Denne opgave overgår også til kommunen.

