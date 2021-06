Udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) har på Stevns Kommunes vegne købt Store Heddinge Vandrerhjem for godt 1,5 million kroner. Det forlyder ikke, om den kælne kat følger med i handelen. Foto: Henrik Fisker

Kommunen køber vandrerhjemmet og sætter det i stand

Stevns - 03. juni 2021 kl. 14:49 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Seneste kapitel i den langvarige føljeton om Store Heddinge Vandrerhjem er, at Stevns Kommune har købt vandrerhjemmet af den selvejende forening. Handelen er kommet i stand efter langvarige forhandlinger med vandrerhjemmets bestyrelse og efterfølgende godkendt på lukket møde i Kommunalbestyrelsen. Salgsprisen er, ifølge udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K), på 1.155.000 kroner.

Ejendomshandelen omfatter kun bygningerne, idet Stevns Kommune i forvejen ejer grunden, som den selvejende forening ellers havde lejet frem til 2039. Dette lejemål ophæves nu i forbindelse med handelen, og som konsekvens heraf står foreningen nu til at blive nedlagt, da den med salget har gjort sig selv overflødig.

- For os er det en naturlig udvikling efter, at kommunen meddelte, at den havde planer om at flytte beskæftigelsesindsatsen væk fra vandrerhjemmet. Herefter stod vi foran at skulle finde en ny forpagter, som i realiteten ville blive vandrerhjemmets ansigt udadtil. Det behøver man ikke en forening til at stå bag, siger Tim Warner, der er Stevns Turistforenings repræsentant i vandrerhjemmets bestyrelse.

Tim Warner henviser desuden til, at foreningen har kæmpet med nogle ufordelagtige lån i vandrerhjemmet, som nu kan indløses.

Horisonten fik nej For Stevns Kommune har sagen taget en drejning, siden Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget i november 2019 besluttede at flytte beskæftigelsesindsatsen væk fra vandrerhjemmet. Gennem en længere årrække har langtidsledige været beskæftiget på vandrerhjemmet, som desuden har været hjembase for Stjerneholdet, der har ydet assistance ved en række anlægsarbejder i kommunen. Derfor bebudede formanden for udvalget, at kommunen ønskede at trække sig helt fra vandrerhjemmet og fremover kun stå som ejer af grunden.

I konsekvens heraf valgte vandrerhjemmets bestyrelse i foråret 2020 at søge en forpagter, der kunne stå for driften af vandrerhjemmet på kommercielle vilkår. Det faldt dog nærmest sammen nedlukningen af landet som følge af coronapandemien, og ved ansøgningsfristens udløb var der ikke indkommet nogen bud. I stedet modtog bestyrelsen et købstilbud fra Horisonten STU, der fremlagde en ambitiøs plan for at drive vandrerhjemmet som en socio-økonomisk virksomhed. Købstilbuddet var i første omgang betinget af, at kommunen ville forlænge lejemålet af grunden til 30 år ud over lejekontraktens udløb i 2039. Denne betingelse blev siden frafaldet.

Men vandrerhjemmets bestyrelse sagde nej til at sælge til Horisonten, ligesom et flertal i Kommunalbestyrelsen afviste at forlænge lejekontrakten. Da sagen blev behandlet på lukket møde, er der ikke sluppet noget ud om begrundelsen for afslaget.

Samtidig besluttede AET-udvalget at forlænge kommunens tilstedeværelse på vandrerhjemmet med et år til og med 2021, idet coronakrisen havde medført en stigning i antal ledige og dermed et større behov for beskæftigelse.

Kommunen tager over Men nu er kommunen klar til at komme videre. Skæringsdatoen er 1. januar 2022, hvor beskæftigelsesarbejdet flytter væk, og en nyansat forpagter efter planen rykker ind for at drive vandrerhjemmet som overnatningssted og samlingssted på kommercielle vilkår.

- I beskæftigelsesarbejdet siger vi, at det er virkeligheden, der virker. Vi vil gerne have de ledige så tæt som muligt på et miljø, der ligner en almindelig arbejdsplads. Samtidig kan vi koncentrere os om at udvikle og drive vandrerhjemmet som en del af vores turismestrategi, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.

Forhandlingerne med vandrerhjemmets bestyrelse har stået på gennnem længere tid, og historikken viser, at kommunen allerede sidste efterår vidste, at den stod til at overtage bygningerne fra den selvejende forening. Her blev der nemlig afsat i alt en million kroner fordelt over to år - 2021 og 2022 - til renovering af vandrerhjemmet i den budgetaftale, der blev vedtaget i oktober sidste år. Forudsætningen for, at disse penge kan frigives, er imidlertid, at kommunen selv ejer bygningerne.

Det gør kommunen nu, og derfor søgte AET-udvalget på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde om at få frigivet bevillingen på en million kroner til at renovere vandrerhjemmet. Det tilsluttede en enstemmig kommunalbestyrelse sig - også selv om flere politikere ved den lejlighed selv markerede, at de havde stemt imod købet af vandrerhjemmet på det lukkede møde.

- Vi er ikke imod at sætte vandrerhjemmet i stand. Men vi var ikke enige i, at vi skulle købe vandrerhjemmet. Det burde være solgt til anden side, sagde Mogens Haugaard (Nyt Stevns).

Tilsvarende meldinger kom fra Line Krogh Lay (R), Sejer Folke (EL) og Varly Jensen (DF), som dog alle støttede frigivelsen af pengene til renoveringen.

- Nu ejer vi grunden, og så skal vi også have lavet på en god og ordentlig måde, sagde Varly Jensen.

To køkkener i ét Renoveringen gælder i første omgang vandrerhjemmets køkken, hvis tilstand i en rapport fra forvaltningen vurderes som »kritisk«. Her hedder det, at »køkkenet og hvidevarer er slidt, og standarden lever ikke op til nutidige krav for produktionskøkkener i forhold til ventilation og mulighed for rengøring«.

Men renoveringen af vandrerhjemmets køkken har et videre sigte, understreger Mikkel Lundemann Rasmussen:

- Vi ser det i sammenhæng med det kommende anretterkøkken i den nye Stevnshal. Planen er at lave en fælles forpagtning af begge køkkener, hvor vandrerhjemmet har produktionskøkkenet, mens hallens køkken bliver et anretterkøkken. Det vil skabe en række stordriftsfordele for en kommende forpagter. Samtidig håber vi at kunne løse udfordringen med at skaffe en forpagter til hallens cafeteria, hvilket andre steder ikke har været nogen helt let opgave, siger han.

Efter renoveringen skal vandrerhjemmetys køkken som minimum kunne betjene 100 gæster.

I en senere fase venter andre dele af vandrerhjemmet på at blive renoveret. Det gælder især etableringen af ventilationssystem i kombination med f.eks. varmepumper samt modernisering af flere af badeværelserme. Vandrerhjemmet oplever allerede i dag til tider dårligt indeklima og lugtgener, hvilket sandsynligvis skyldes, at der kun er etableret udsugning, som også resulterer i et relativt stort varmetab. Endelig er der påpeget en række renoveringer eller nyetableringer, som også kan prioriteres. Herunder f.eks. energirenoveringer, etablering af flere hytter eller udvidelser af mere funktionel eller æstetisk karakter, hedder det i forvaltningens oplæg.

Forpagter søges Stillingen som forpagter af vandrerhjemmet ventes annonceret i løbet af kort tid med ansøgningsfrist 1. september. I udkastet til annonce er der lagt vægt på, at en kommende forpagter skal have en række specifikke kvalifikationer såsom relevant erfaring med overnatning og køkkendrift. Derudover erfaring med servicering af gæster ved en turismedestination, gode sprogkundskaber samt evner til at formidle og samarbejde med andre aktører. Derudover skal forpagteren kunne servicere både gæsterne på vandrerhjemmet og foreningslivet i den nye Stevnshal, i både dag og aftentimerne samt i weekender.

- Vi går efter en kommerciel aktør, der kan samarbejde med Danhostel, som vi fortsat vil være en del af. Med den rette forpagter kan Store Heddinge Vandrerhjem med sin unikke beliggenhed tæt på bymidten og både sportshal og svømmehal blive et meget attaktivt besøgsmål - både for sportsevents og turister, der passerer Stevns - og samtidig et naturligt sted at holde møder og fejre familiebegivenheder, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.