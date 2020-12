Borgmester Anette Mortensen er glad for, at de mest sårbare borgere i Stevns Kommune nu kan vaccineres. Foto: Henrik Fisker

Kommunen er klar til at vaccinere

Stevns - 26. december 2020 kl. 06:08 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Der er en Corona-vaccine på vej til danskerne, og hvis alt går vel, kan de første stik gives inden nytår. Beboere på plejecentre og kritisk hospitalspersonale er de første til at få tilbudt vaccinen.

I skrivende stund er den endelige godkendelse af vaccinen lige kommet, og Stevns Kommune er klar. Alle kommuner har f.eks. udpeget en vaccinekoordinator, som har til opgave at sørge for, at de som gerne vil, bliver vaccineret.

- På det seneste har vi oplevet, at smitten også er kommet inden for på et af vores plejecentre. Ser vi på smitteudviklingen i både Danmark og Stevns den seneste tid, er det kærkomment, at vi nu er kommet dertil, at vi meget snart kan vaccinere de borgere, som har den største risiko for et alvorligt sygdomsforløb, siger borgmester Anette Mortensen i en pressemeddelelse.

Det er et større koordineringsarbejde, kommunen er i gang med, hvor de skal samarbejde med Region Sjælland og de praktiserende læger, som skal forestå selve vaccinen.

- Men jeg er sikker på, at vores plejecentre vil være klar, så snart det er vores tur i rækken, siger Anette Mortensen.

Vaccineprogrammet starter i de kommuner, som har det største aktuelle smittetryk og herudover prioriteres efter størrelsen på det enkelte plejecenter og om man er klar til at løfte opgaven

Hold fast! Selv om der nu er en vaccine på vej, så går der et stykke tid før alle danskere får mulighed for at blive vaccineret. Det stiller store krav til vores vedholdenhed.

- Hvis vi skal undgå en uhensigtsmæssig stigning i smittespredningen, så er det afgørende, at alle holder fast i de vaner, vi har lært. Vi må ikke læne os tilbage, og tænke at nu er vaccinen her, og så går det nok. Vi skal blive ved med at holde afstand, begrænse social kontakt og holde en god håndhygiejne lige ind til sundhedsmyndighederne siger noget andet, siger borgmesteren.

Fakta

Der kommer et brev i eBoks fra Sundhedsstyrelsen til alle danskere over 15 år. Brevet vil fortælle mere om den vaccine, der er på vej.

Vaccination mod Coronasmitte bliver frivillig og gratis. De første vacciner vil blive prioriteret til udvalgte grupper, som har øget risiko for at blive alvorligt syge ved smitte samt frontpersonale på sundheds- og ældreområdet.

De første til at få tilbudt vaccine er plejehjemsbeboere og kritisk hospitalspersonale. Herefter kommer turen til plejepersonale og sårbare ældre i eget hjem.

Region Sjælland skal vaccinere ca. 10.500 personer i første bølge. Alle skal vaccineres to gange. Andet stik gives tre uger efter det første.

Vaccinerne ankommer til Danmark løbende. Det betyder, at der kommer til at gå tid, inden alle kan få et tilbud om vaccine. Derfor skal vi stadig huske at passe ekstra godt på os selv og hinanden ved at se så få som muligt, ved at holde afstand og ved at spritte af.