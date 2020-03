Plejecenter Plushøj og kommunens øvrige plejecentre fungerer som normalt, man henstiller dog kraftigt til, at besøg fra pårørende holdes på et absolut minimum. Foto: Erik Nielsen

Kommunen er gået i krise-beredskab - se her hvem og hvad det berører

Stevns - 13. marts 2020 kl. 12:35 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor del af torsdagen sad kommunens kriseberedskab i møde for at få det samlede overblik over situationen med coronavirus. Sent torsdag sendte Stevns Kommune således en kriseberedskabsplan i form af en pressemeddelelse ud til medieverdenen samtidig med, at borgmester Anette Mortensen (V) sendte en video ud via Facebook, hvor hun kort orienterede om, hvordan vi alle skal forholde os, og hvad vi kan forvente i den konkrete situation.

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen iværksatte allerede onsdag aften en række vidtgående tiltag for at inddæmme og forsinke spredning af smitte med coronavirus. Det er baggrunden for, at en lang række funktioner i Stevns Kommune nu lukker ned i foreløbig 14 dage fra og med i dag fredag den 13. marts.

- Det er et stort fælles ansvar at begrænse spredning af coronavirus. For det første skal vi passe på og beskytte ældre og særligt udsatte borgere, og for det andet skal vi undgå for stort et pres på vores sundhedsvæsen, som også har et ansvar for alle andre borgere, som har behov for hjælp, lyder det således fra borgmesteren, der godt er klar over, at det er et alvorligt indgreb i alle stevnsboers dagligdag:

- Det er et voldsomt, men nødvendigt indgreb i de fleste menneskers liv, når så mange af de kommunale serviceydelser som eksempelvis skole, dagpasning, sportshaller, biblioteker og så videre lukker ned og personalet sendes hjem. Derfor håber jeg også på, at vi snart er tilbage i den normale gænge, men ved også godt, at det ikke nødvendigvis går lige så hurtigt, som jeg kunne ønske mig. Jeg opfordrer til, at vi står sammen om den opgave, vi har, og hjælper hinanden igennem det.

Kriseberedskabsplanen er delt op flere underpunkter, hvor ikke mindst børn, unge og ældre er i fokus i forbindelse med den altdominerende nedlukning af kommunens institutioner og serviceydelser.

Herunder kan du se, hvordan nedlukningen påvirker Stevns Kommune efter kriseberedskabets anbefalinger:

Rådhus og administration Rådhuset, herunder borgerservice, er lukket for personligt fremmøde. Hvis du har behov for hjælp, kan du kontakte kommunen på telefon 56 57 57 57 eller stevns@stevns.dk.

Børn og unge Alle kommunens skoler og dagtilbud er lukket fra mandag 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger. Kommunen opfordrer til, at børn så vidt muligt allerede fra i dag fredag holdes hjemme.

Ved gårsdagens rund-ringning til kommunens skoler, kunne vi her i avisen allerede i går konkludere, at langt de fleste forældre har fattet statsministerens budskab fra i onsdags, og de holdt derfor allerede deres børn hjemme fra skole i går, torsdag.

I dag kan kommunen så meddele, at der bliver etableret nødpasning fra på mandag 16. marts af børn op til 9 år, hvis deres forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller - som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme - ikke har andre muligheder.

Yderligere information om, hvordan kommunen gennemfører nødpasningen er i øjeblikket under udarbejdelse og følget snarest muligt, når det ligger klar.

Alle informationer i den sammenhæng vil blive lagt på Aula og Børneintra. Derudover vil der komme information om pasningstilbud til børn i specialiserede tilbud.

Skolebørn, som er hjemme, forventes at modtage hjemmeopgaver via Aula. Derudover undersøger kommunen mulighederne for at afvikle dele af undervisningen digitalt, ikke mindst i forhold til niende-klasserne. Yderligere information herom vil komme på Aula snarest muligt.

Kommunens ungdomsskole vil ligeledes være lukket i de næste to uger, og det samme gælder musikskolen.

Sundhedsplejens hjemmebesøg afvikles i de fleste tilfælde ikke de næste to uger. Man vil blive kontaktet af sundhedsplejersken, hvis der allerede er aftalt et besøg.

Sundhed og omsorg Plejecentre, hjemmepleje, sygepleje og de sociale botilbud fungerer som normalt. Kommunen henstiller dog kraftigt til, at besøg fra pårørende holdes på et minimum på plejecentrene, rehabiliteringscenteret og botilbud for at beskytte vores svage borgere mod smitterisiko.

Madservice leverer mad til borgerne som normalt.

Væresteder, ledsagerordning og en række aktiviteter som f.eks. fællesspisning for pensionister og genoptræning på hold vil indtil videre blive sat på pause. Genoptræning vil i de næste to uger kun blive tilbudt til særligt sårbare borgere som hjemmetræning.

Myndighedsfunktion og visitation til ydelser efter lov om social service og sundhedsloven vil blive opretholdt, men ekspeditionstider kan blive påvirket. Hjemmebesøg vil kun finde sted i meget begrænset omfang. Hjælpemiddelkontoret vil være åbent for henvendelser pr. telefon som vanligt.

Sygeplejeklinikkerne vil ligeledes være åbne, men kun for borgere henvist af kommunen.

Dagcentrene forventes indtil videre også at være åbne, men vi opfordrer til, at man som følge af smitterisikoen om muligt bliver hjemme.

Forebyggende hjemmebesøg vil ikke finde sted i de næste to uger.

Den kommunale tandpleje vil opretholde et nødberedskab til akutte opgaver, mens planlagte, ikke-akutte behandlinger vil blive udskudt.

Arbejdsmarked Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at jobcentrene holder lukket, alle møder er aflyst og aktivering er sat på pause. Ydelserne bliver dog udbetalt. Læs yderligere i ministeriets pressemeddelelse.

Kultur og fritid Svømmehal, idrætshaller, musikskole og biblioteker lukker nu og alle aktiviteter aflyses.

Teknik og miljø Der kan fortsat søges om byggetilladelser og andre tilladelser, men der kan ikke aftales et personligt møde med en sagsbehandler. Se yderligere oplysninger.

Der foretages kun den absolut nødvendige pleje af kommunale udearealer og kommunale bygninger.

Som det også kan ses på den modstående side, så har Argo nu også meddelt, at deres to genbrugspladser på Stevns lukker ned.

