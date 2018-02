Kommunen: Ingen overskridelser af nitrat hos almene vandværker

- Vi har tidligere fået oplyst af Styrelsen for Patientsikkerhed, at de anbefaler, at drikkevandet overholder grænseværdien, men for nitratindhold mellem 50-100 milligram per liter bygger anbefalingen mere på forsigtighedsprincippet end på en egentlig påvist sundhedsfare. Drikkevand med indhold af nitrat over 50 milligram anbefales ikke anvendt til gravide, ammende og spædbørn.