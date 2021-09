Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kommunen: Ingen fund af giftig PFOS i drikkevandet

Stevns - 24. september 2021 kl. 14:22 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Et område under en kilometer fra Store Heddinge Vandværk kan være forurenet med fluorstoffet PFOS. Men kommunen melder nu ud, at stofferne ikke er fundet i en nærliggende boring eller den seneste drikkevandsanalyse fra i sommer.

Gydevej 2A mellem Store Heddinge og Sigerslev er af Region Sjælland udpeget som et område, der muligvis er forurenet med det såkaldte PFOS. Det var Stevns Kommune ikke umiddelbart klar over, og derfor har forvaltningen nu undersøgt, hvad de eventuelt måtte have overset i forbindelse med det militære område, som tidligere var en afskydningsplads for de såkaldte Nike-missiler.

- Gydevej er offentlig vej, mens den del som Gydevej 2A ligger på er privatfællesvej. Vi har haft kontakt til Niras, som er Regionens rådgiver. De er i dialog med forsvaret om aktiviteter på Gydevej 2A. Bekymringen tager afsæt i, at der er anvendt skum til at slukke afskudte granater, og det er ikke afklaret endnu, hvilken type af skum der er anvendt, forklarer centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen fra Stevns Kommune.

Miljøstyrelsen kontaktet Hun har desuden fået at vide, at Forsvaret har gennemgået deres aktiviteter og meldt det ind til Miljøstyrelsen.

- Derfor burde der også været taget højde for andre af de gamle militære områder på Stevns så som Stevnsfortet, Mandehoved og Fyret, siger centerchefen og peger på, at Region Sjælland er i gang med at udarbejdet en historiske redegørelse i den sammenhæng.

Hun slår også fast, at der ikke er fundet noget PFOS i drikkevandet.

- Vedrørende Gydevej 2A, så er stofferne ikke fundet i en nærliggende boring eller i drikkevandsanalysen fra i sommers tilhørende Store Heddinge Vandværk, forklarer Birgitte J.T.K. Nielsen.

Det er interessant viden, da det omtalte område ligger under en kilometer fra Store Heddinge Vandværk.

Når du beskriver, at »stofferne ikke er fundet i den nærliggende boring« - betyder det så, at der specifikt er analyseret for "pfos" i den analyse, der blev lavet i sommer?

- Der er, så vidt jeg er orienteret om, taget prøve for PFOS, lyder svaret.

Danske Regioner har registreret området som tidligere brandøvelsesplads, hvor der muligvis er brugt stoffer, som har vist sig at blive ophobet i både mennesker og dyr, hvilket også kan ske gennem drikkevandet.

En borgerhenvendelse DAGBLADET har fundet frem til den kilde, som registreringen på oversigtskortet er baseret på. Det er en database fra Danske Regioner, hvor avisen har rekvireret det regne-ark, som oplister alle brandøvelsespladser i Danmark.

Ud for fanebladet for Region Sjælland er Gydevej 2A under postnummer Store Heddinge ganske rigtigt med på listen, hvor der under anmærkninger står, at registreringen er sket på baggrund af en borgerhenvendelse til regionen.

74 steder på Sjælland Det er miljøminister Lea Wermelin (S), som har bedt landets kommuner og regioner undersøge, om der udover Korsør-sagen kunne være lignende forureningssager andre steder i landet.

I Korsør har 118 børn og voksne fået målt for høje mængder PFOS i blodet, efter de har spist kød fra det kvæg, der har græsset på en forgiftet mark.

Derfor har Danske Regioner lavet listen med over 145 nuværende og tidligere brandøvelsespladser, hvor der kan være blevet spredt brandskum med PFOS, idet de kan udgøre en risiko for mennesker, grundvand eller overfladevand, hvis det viser sig, at områderne er forurenede.

Ingen grund til bekymring Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) har tidligere udtalt, at der ikke er grund til bekymring, hvis man bor nær et af de områder, som skal undersøges for PFOS.

- Det er næppe alle 145 lokaliteter, der er forurenede. Derfor skal man ikke gå og bekymre sig nu. Vi arbejder så hurtigt, vi overhovedet kan, og de steder, vi vurderer, risikoen er størst, sætter vi først ind, sagde Heino Knudsen ifølge DR Nyheder.