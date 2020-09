Kommunalbestyrelsen har vedtaget at holde to såkaldte udemøder i år, hvor coronaen i stedet har budt på lukkede, videotransmitterede møder. Men på torsdag 10. september er der møde i Holtug Forsamlingshus - med begrænset deltagerantal. Arkivfoto fra Frøslev Forsamlingshus: Henrik Fisker

Kommunalmøde flytter til Holtug

Kommunalbestyrelsen åbner for første gang siden februar dørene for publikum efter fire måneder med videotransmissioner og -optagelser fra møderne.

Det sker næste torsdag 10. september kl. 18.00, hvor der tilmed er udemøde - dvs. at politikerne mødes uden for rådssalen i Store Heddinge. Mødet er henlagt til Holtug Forsamlingshus under hensyn til gældende afstandskrav, hvorfor der er begrænset plads til tilhørerne.