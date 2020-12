Samarbejdet mellem borgmester Anette Mortensen og kommunaldirektør Per Røner slutter med udgangen af marts næste år. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Kommunaldirektøren går på pension Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunaldirektøren går på pension

Stevns - 18. december 2020 kl. 08:17 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Stevns Kommune skal have ny kommunaldirektør. Per Røner går på pension efter næsten 22 år på posten.

- Jeg har taget beslutningen for et stykke tid siden og har også tilpasset tidspunktet, så Kommunalbestyrelsen i god tid inden næste valgperiode kan udpege min afløser. Det har helt overordnet været en stor fornøjelse at arbejde med de mange politikere og ansatte gennem så mange år. Udfordringerne har ind mellem været store, men vi er klart landet tilfredsstillende. Stevns har mange ildsjæle og dygtige folk. Det gælder både blandt borgerne og de mange foreninger, men også internt i organisationen, og jeg ønsker dem alle god vind og takker for samarbejdet, siger Per Røner i en pressemeddelelse.

Meldingen om hans forestående pensionering blev givet til Kommunalbestyrelsen under den lukkede del af mødet, som ikke blev streamet til borgerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte her, at der nedsættes et ansættelsesudvalg, der kommer til at bestå af både politikere og repræsentanter for forvaltningen. Udvalget skal udpege kommunens nye øverste embedsmand og leder af forvaltningen. Planen er, at den nye kommunaldirektør kan tiltræde 1. april 2021.

- Jeg vil godt takke Per for alle de år, hvor han dygtigt og med stor energi har stået i spidsen for Stevns Kommune. Som ny politiker for syv år siden var det meget trygt at komme ind i kommunen, og som borgmester har jeg haft stor glæde af mit samarbejde med Per, siger borgmester Anette Mortensen (V).

Hun forudser, at kommunen går en hektisk tid i møde.

- Coronakrisen er på ingen måde afsluttet, og til efteråret venter et kommunalvalg. Jeg er dog meget fortrøstningsfuld og ser frem til, at vi sammen kan finde en ny topchef for kommunen, som vil stå i spidsen for den udvikling, som vi er på vej ind i de kommende år, siger borgmesteren.

Per Røner tiltrådte som kommunaldirektør 1. maj 1999 i den daværende Vallø Kommune. 1. januar 2007 fortsatte han som administrativ leder af den nye Stevns Kommune. Kommunen planlægger en afskedsreception for Per Røner i slutningen af marts, såfremt coronasituationen tillader det.