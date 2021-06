- I forhold til den overordnede beskrivelse af sagen kan jeg ikke helt genkende billedet, lyder det fra kommunaldirektør Henrik Nielsen fra Stevns Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Kommunaldirektør er ikke enig i fremstillingen af afgjort arbejdsskadesag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommunaldirektør er ikke enig i fremstillingen af afgjort arbejdsskadesag

Stevns - 29. juni 2021 kl. 14:56 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Kommunaldirektør Henrik Nielsen har en noget anden udlægning af den gamle arbejdsskadesag end Ellen Marie Berner Nielsen og hendes mand Birger Larsen, da DAGBLADET forelægger ham deres syn på sagen. Samtidig søger redaktionen svar på spørgsmålet:

Læs også: Kom til skade og mener sig svigtet af sin arbejdsgiver

Kommunen har valgt at sagsøge Ankestyrelsen i en civil retssag. Hvorfor stoler I ikke på arbejdsskadesystemet og deres afgørelse?

- I forhold til den overordnede beskrivelse af sagen kan jeg ikke helt genkende billedet, og jeg tillader mig at være lidt forundret over den ensidige vinkel i Dagbladets gennemgang. Som kommune har vi pligt til at sikre, at en forsikringssag bliver belyst som den skal, og at eventuelt skadelidte får den erstatning, de har ret til - hverken mere eller mindre.

- Så når vi får en afgørelse i en sag og kan se, at afgørelsen ikke er foretaget på et korrekt grundlag, så er det i vores og fællesskabets interesse at sikre, at det sker. Herefter er det alene op til den centrale myndighed i form af Ankestyrelsen at beslutte, om afgørelsen skal laves om. Det er ikke noget Stevns Kommune, hverken kan påvirke eller true sig til. Jeg er derfor uenig i præmissen for artiklen og DAGBLADETs efterfølgende spørgsmål til os - nemlig, at Stevns Kommune skulle nære særlig mistillid til arbejdsskadesystemets afgørelser. Det gør vi ikke, men påpeger det selvfølgelig, hvis der er fejl i sagsbehandlingen, lyder det i et skriftligt svar fra kommunaldirektør Henrik Nielsen.

Hvor meget har den konkrete sag kostet kommunen i advokathonorarer og øvrige omkostninger?

- Kommunens samlede omkostninger til sagen beløber sig til cirka 65.000 kroner, men det er ikke endelig opgjort endnu, og tallet kan ændre sig lidt i begge retninger, svarer kommunaldirektøren

Borgmester bakker op Borgmester Anette Mortensen bakker sin kommunaldirektør op i den beskrevne sag.

Mener du som politiker, at det er fornuftigt at bruge kommunens penge på at sagsøge landets gældende arbejdsmarkedssystem?

- Det ser aldrig pænt ud udefra, når en kommune stævner en anden myndighed, og det skal vi gøre meget for at undgå. Men vi skal også værne om vores egen retssikkerhed, og vi har også en forpligtelse til at sikre, at en sag bliver belyst sagligt og ordentligt, så en afgørelse bliver truffet på et korrekt grundlag. Hvis vi kan se, at en beslutning er truffet på et forkert grundlag, mener jeg, vi har pligt til at påpege det - også selvom det koster penge. Det samme gælder jo i øvrigt den anden vej, hvis det er kommunen, der har begået en fejl. På den måde tror jeg på, vi i Danmark har et retssystem, vi kan have tillid til træffer korrekte afgørelser, svarer hun på DAGBLADETs spørgsmål.

Uendelig pengekasse Birger Larsen udtaler i en anden artikel i dette opslag:

»Stevns Kommunes pengekasse er uendelig. De har ubegrænsede økonomiske muligheder til at holde liv i en sag indtil de enten vinder eller deres borgere knækker. Og politikerne sætter jo bare skatten op, når pengene ikke passer. Og jeg kan om nogen tale med om, at Stevns Kommune hellere vil fodre dyre advokater og konsulenter med honorarer end hjælpe deres egne borgere, og i vores tilfælde endda også deres egne medarbejdere. Vi er rystede, min kone er knækket, og vi har i den grad mistet tilliden til kommunen.«

Mener du som politiker og borgmester i Stevns Kommune, at borgeren, som har mistet tilliden til Stevns Kommune, har en pointe i sin udtalelse?

- Jeg kan sagtens forstå, at borgeren er ked af, at afgørelsen er faldet ud, som den er. Omvendt har jeg også tillid til, at alle sten i sagen nu er vendt, og at Ankestyrelsen har truffet en korrekt afgørelse inden for gældende lovgivning. Den afgørelse tager vi til efterretning og retter os efter. Det havde vi også gjort, hvis udfaldet havde været et andet, svarer hun.

relaterede artikler

Sagsøgte Ankestyrelsen i sag mod egen ansat i den kommunale hjemmepleje 29. juni 2021 kl. 12:21