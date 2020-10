Ligesom ved andenbehandlingen af budget 2021 vil torsdagens kommunalbestyrelsesmøde blive afholdt i rådhusets kantine for at skaffe plads til tilhørerne. Der bliver indgang fra parkeringspladsen på rådhusets bagside. Foto: Henrik Fisker

Kommunalbestyrelsen mødes i kantinen

Det sker for at give tilhørerne adgang til at overvære mødet under hensyn til afstandskravet under coronakrisen.