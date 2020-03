Kommunalbestyrelsen holder torsdag sit første digitale møde

Borgmester Anette Mortensen (V) er klar til at holde digitalt kommunalbestyrelsesmøde på torsdag. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 21. marts 2020 kl. 07:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skrives historie i Stevns Kommune, når Kommunalbestyrelsen på torsdag 26. marts for første gang nogensinde skal holde et virtuelt møde. For at undgå smittefare har borgmester Anette Mortensen (V) i samråd med kommunaldirektør Per Røner besluttet, at det månedlige møde i rådssalen suspenderes og i stedet gennemføres med kommunalpolitikerne siddende hjemme foran et webkamera på deres respektive computere.

Men da den åbne del af enhver kommunalbestyrelses møder pr. definition er offentlig, betyder det, at mødet på torsdag skal transmitteres.

- Hvordan det rent teknisk kan lade sig gøre, er vi ved at undersøge. Vi vender tilbage i næste uge med et link, som man klikke ind på, hvis man vil følge mødet live, siger kommunaldirektør Per Røner.

Indenrigsministeriet har i denne uge udsendt et cirkulære, der præciserer mulighederne for at holde digitale møder i kommunalt regi. Her slås det fast, at det er en forudsætning, at alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen er enige i måden at gøre det på, at de har det nødvendige udstyr, og at de skal have de fornødne forudsætninger for at deltage i mødet på denne måde.

Vetoret mod mødeformen

Et enkelt medlem af Kommunalbestyrelsen kan dermed spænde ben for det digitale møde, hvis han eller hun ønsker det. Et forslag om tv-transmission af kommunalbestyrelsesmøderne er tidligere blevet afvist af et flertal i salen, og Stevns er dermed én af de forholdsvis få kommuner i landet, som ikke tilbyder borgerne en sådan digital service.

I denne uge havde kommunen en slags forpremiere på det digitale møde i Kommunalbestyrelsen, da Økonomiudvalget gennemførte et møde via Skype. Forskellen er, at udvalgsmøder i kommunalt regi er lukkede og derfor ikke skal transmitteres til offentligheden, sådan som Indenrigsministeriet kræver det ved åbne møder i Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektør Per Røner skrev torsdag til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen og bad om deres tilkendegivelse i sagen - herunder om de ønsker at medvirke hjemmefra eller fra et lokale på rådhuset. Frem til fredag middag har ingen kommunalpolitikere afvist at deltage i det digitale møde, men fristen for svar er først på mandag kl. 10.

- De fleste af de politikere, som har meldt tilbage, vil gerne sidde hjemme og dermed undgå smittefaren, siger kommunaldirektøren, der på kommunens vegne tilbyder hjælp og vejledning til politikerne for at få det tekniske til at klappe.

Politiske møder er undtaget fra bestemmelsen om, at der højst må være 10 personer forsamlede. Men selv om alle 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen skulle sidde i samme lokale, skal de placeres med passende afstand for at undgå smittefare. Der vil hverken være fysisk adgang for borgere, presse eller administrationen, bortset fra kommunaldirektøren, der er Kommunalbestyrelsens sekretær.

Små tandhjul

Den aktuelle dagsorden til mødet på torsdag indeholder 24 punkter, hvoraf de 12 er på lukket dagsorden. Det efterlader 12 punkter til den åbne del, som skal livetransmitteres til borgerne. En række af disse punkter drejer sig om frigivelse af midler til bygningsmæssige forbedringer, opgradering af daginstitutionernes it-struktur, vedligeholdelse af kommunale bygninger, energiforbedringer mv. Det har været en medvirkende årsag til, at borgmester Anette Mortensen har valgt at gennemføre mødet - modsat en række andre kommuner. F.eks. har Køge aflyst sit byrådsmøde her i marts.

- Det giver da slet ingen mening at aflyse Kommunalbestyrelsens møde, hvis vi på nogen måde kan gennemføre det. I en tid, hvor det meste ligger stille, er det vigtigt, at den kommunale beslutningsproces holdes i gang. Vi er optaget af at hjælpe det lokale erhvervsliv bedst muligt gennem en svær tid, og derfor er det en dårlig ide at udsætte de anlægsopgaver, som vi har afsat penge til på budgettet, og som kun venter på at blive sat i gang. Det er jo små tandhjul, der griber ind i hinanden, og hvis vi kan medvirke til at holde samfundet i gang ved at frigive penge til f.eks. bedre ventilation på en skole, så er det nu, at vi skal gøre det, siger borgmesteren.

Et af punkterne på den åbne dagsorden er netop en orientering om de særlige tiltag, som kommunen har iværksat for at afbøde coronakrisens virkninger.

Gode erfaringer i Viborg

Stevns bliver ikke den første kommune i landet, som afvikler et digitalt og tv-transmitteret kommunalbestyrelsesmøde. Tirsdag gjorde Fredericia Byråd det samme, og onsdag aften var turen kommet til Viborg Kommune. Webportalen: kommunen.dk beskriver i en reportage, at det meste klappede med undtagelse af et par mindre tekniske udfald.

- Men det gik faktisk forbavsende godt. Vi var lidt ramt på tiden til forberedelse, for it-afdelingen skulle klare det hele på 32 timer. Men de ringede rundt til alle byrådsmedlemmer og hjalp med at sætte det hele op. Ingen forestillede sig, at det ville gå så smertefrit, som det gjorde, siger Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V) til kommunen.dk.

Han mener, at erfaringerne fra det digitale møde er så gode, at det næppe bliver sidste gang, at den form for møde kan bruges i Viborg Kommune.