Sådan så det ud i foråret, da Kommunalbestyrelsen måtte nøjes med at mødes virtuelt. Nu sker det igen, når det sidste møde i 2020 afholdes på torsdag 17. december. Foto: Erik Nielsen

Kommunal-politikere mødes virtuelt - årets sidste møde optages som video

Corona er i høj grad blevet en del af kommunalpolitik. Således bliver det næste møde i Kommunalbestyrelsen på torsdag 17. december klokken 18 ikke med fysisk fremmøde i rådssalen i Store Heddinge. Mødet bliver holdt digitalt, hvor hver enkelt politiker sidder for sig selv enten i privaten eller et andet sted, hvorfra der kan transmitteres via en computer.