Kommunal garanti til sommermusical

Coronarestriktionerne og dermed forsamlingsforbuddet har forhindret de mange frivillige i Stevns Friluftsscene i at øve sig til årets sommerforestilling. Dermed bliver klassikeren: Frk. Nitouche nu aflyst for andet år i træk.

Friluftsscenen har ikke opgivet håbet om at kunne opføre forestillingen på et senere tidspunkt, men i mellemtiden arbejdes der på højttryk for at kunne sætte en alternativ forestilling op. Resultatet blev en musical, der har fået navnet: Spotlight.