Musvågen er Danmarks talrigeste rovfugl med omkring 5000 registrerede ynglepar. Det er en mellemstor rovfugl med et vingefang på op til 1,28 meter. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Kom ud i weekenden og se musvågen på tæt hold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom ud i weekenden og se musvågen på tæt hold

Stevns - 20. marts 2020 kl. 17:47 Af Henrik FiskerNaturfotografen har et godt øje til fuglene i naturen, og efter, at han for flere år siden overgik til pensionisternes rækker, ha Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse coronatider glæder Elmer Madsen sig over, at der (endnu) ikke er indført udgangsforbud i Danmark, og at han derfor kan færdes frit ude i naturen med sit kamera. Det er ikke det samme at sidde derhjemme i stuen og studere fugle i en bog eller på computerskærmen. Naturfotografen kan stadig blive helt høj i hatten, når han ser en flot rovfugl kredse i luften over sit hoved.

Det skete forleden, da han var på vej hjem i sin bil efter en tur til Stevns Klint. På Bjælkerupvej mellem Store Heddinge og Klippinge hang den der i luften - musvågen, som den talrigeste rovfugl i Danmark. Faktisk var der to musvåger, men den ene tog flugten kort efter.

Madsen standsede bilen og steg ud, og med telelinsen skruet på kamerahuset blev det til dette flotte skud. Han mener endda at kunne se, at musvågen har et lille stykke kød hængende ud af næbbet. Musvåger har smag for de små gnavere som mus, deraf fuglens navn. Det er naturens gang: den enes død, den andens kød...

Med en weekend forude, der med masser af sol dufter af forår til den kølige side, er der rig lejlighed til at komme i naturen og studere musvåger og andre former for liv.

- Det er netop nu i det tidlige forår, at man kan se de store rovfugletræk, og ruten går typisk over Stevns over til Falsterbo i Sverige. Så det er bare med at komme ud og kigge - men husk at holde afstand til dem, som du møder på din vej, siger Elmer Madsen.