Se billedserie Ellen Marie Berner Nielsen og Birger Larsen føler sig kørt over at Stevns Kommune, der har brugt sin juridiske ret til at forfølge en sag til helt dørs igennem både arbejdsskadesystemet samt de civile domstole. De har brugt mange timer på den sag de seneste ni år. Foto: Erik Nielsen

Kom til skade og mener sig svigtet af sin arbejdsgiver

Stevns - 29. juni 2021 kl. 14:56 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Stevns Kommune har i ni år slået sig i tøjret for at anerkende en arbejdsskade, som en af deres hjemmehjælpere pådrog sig på jobbet tilbage i 2012 og fik anerkendt med varig nedsat arbejdsevne ved både Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen. Kommunen stævnede i 2019 Ankestyrelsen på grund af en procedurefejl, og nu står Ellen Marie Berner Nielsen tilbage med varige mén, men ingen erstatning.

Undertegnede er kørt til Hårlev. Eller rettere sagt en adresse mellem Hårlev og Enderslev. Her bor Ellen Marie Berner Nielsen sammen med sin mand Birger Larsen.

Sidstnævnte kontaktede for nogen tid siden redaktionen, efter han havde læst en artikel i DAGBLADET om kommunen, der igennem en årrække har ført sag mod tre husejere i Hårlev, og som kommunen vandt i byretten, men tabte med et brag i Østre Landsret. Nu har et stort flertal af Stevns Kommunes politikere på opfordring fra forvaltningen valgt at søge om at føre sagen i Højesteret. I den sammenhæng udtalte én af de sagsøgte borgere:

»Dette er hinsides enhver retmæssig behandling af borgere. Det har allerede kostet os en formue i sagsomkostninger, for retten tilkender aldrig den fulde omkostningserstatning.«

Birger Larsen giver husejeren fra Hårlev 100 procent ret.

- Stevns Kommunes pengekasse er uendelig. De har ubegrænsede økonomiske muligheder til at holde liv i en sag indtil de enten vinder eller deres borgere knækker. Og politikerne sætter jo bare skatten op, når pengene ikke passer. Og jeg kan om nogen tale med om, at Stevns Kommune hellere vil fodre dyre advokater og konsulenter med honorarer end hjælpe deres egne borgere, og i vores tilfælde endda også deres egne medarbejdere. Vi er rystede, min kone er knækket, og vi har i den grad mistet tilliden til kommunen, siger Birger Larsen til DAGBLADET.

Ni år i systemets vold Birger Larsen og hans kone, Ellen Marie Berner Nielsen, har kæmpet med Stevns Kommune i ni år i en arbejdsskadesag, hvor hustruen først fik tilkendt godtgørelse for varige mén og tab af erhvervsevne af det daværende Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, red.).

Det var tilbage i december 2013 efter hun pådrog sig en arbejdsskade som udkørende hjemmehjælper for hjemmeplejen i Stevns Kommune tilbage i 2012, og ifølge Arbejdsskadestyrelsens afgørelse blev påført et tab af erhvervsevne på 22 procent. Dermed fik hun i 2017 tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne af styrelsen.

- Det var godt nok ikke så meget, som de 45 procent, som FOA havde krævet på min kones vegne. Men i samråd med fagforeningen stillede vi os tilfreds med de 22 procent. Og som jeg sagde til min kone. Du skal være glad for, at du er ansat i kommunen hos det offentlige, de skal nok tage sig godt af dig, lyder det fra Birger Larsen.

Kommunen anker Selvom kommunen ikke skulle betale så meget som krævet, så ankede de begge afgørelser til Ankestyrelsen. Anken gik dog også Stevns Kommune imod, da styrelsen i juli 2014 også anerkendte en godtgørelse for varige mén og i september 2018 afgjorde, at Ellen Marie Berner Nielsen tab af erhvervsevne var på hele 45 procent, hvilket godtgørelsen skulle udbetales i forhold til.

- Stevns Kommune tabte altså sagen med et brag, og de skulle nu pludselig betale i forholdt til 45 procents tab af erhvervsevne, som FOA havde krævet fra første færd. Det var tilbage i 2018, og vi var ovenud lykkelige for den afgørelse, fortæller Birger Larsen, der på det tidspunkt troede, at nu var sagen afgjort ved de to instanser i det danske arbejdsskadesystem.

Men der skulle han tage grueligt fejl.

Den 24. januar 2019 dumper der et brev ned i postkassen, som slår Ellen Marie og Birger tilbage til nul. Brevet er fra Ankestyrelsen, der kan oplyse:

»Til din orientering har vi modtaget en stævning fra Stevns Kommune Forsikringsenheden....«

I stævningen til en civil retssag mod Ankestyrelsen vil Stevns Kommune have styrelsen til at ændre sin afgørelse, da de ikke ankerkender, at Ellen Marie Berner Nielsen har fået varige mén og dermed ikke kan have pådraget sig et tab af erhvervsevnen på 45 procent.

»Sagen skal derfor hjemvises til fornyet behandling for så vidt angår erhvervstabs-fastsættelsen,« som det hedder i brevet om stævningen fra Stevns Kommune mod Ankestyrelsen.

På grund af en procedurefejl, så skriver Ankestyrelsen endvidere i brevet, at: »....der er risiko for, at der kan afsiges dom i overensstemmelse med den af forsikringsselskabets (Stevns Kommune, red.) nedlagte påstand.«

- Man tror, det er løgn. Stevns Kommune sagsøger Ankestyrelsen og lader hånt om vores arbejdsskadesystem ved at true sig til at få ret, fordi der er begået en procedurefejl. Man bruger penge på advokater, men skider højt og flot på sin egen medarbejder. Det er rystende, men sandt, siger Birger Larsen.

Juridisk korrekt Stevns kommune har jo ikke gjort noget forkert, men er vel i sin gode ret til at bruge det juridiske system til at forfølge en sag på andre skatteborgernes vegne, sådan kan man vel også se på det?

- Det har kommunen ret til, ja. Men her skal man igen tænke på, at en kommune har ubegrænsede økonomiske midler til at forfølge en sag. Det har vi ikke. Vi har ikke råd til at stævne kommunen, og dermed kan de tromle hen over os ind til de får ret, svarer Birger Larsen.

Håndklædet i ringen Ankestyrelsen kaster efter stævningen håndklædet i ringen, og vælger at sende sagen til genbehandling, og i april måned i år forligger den endegyldige afgørelse. Den falder nu ud til Stevns Kommunes fordel.

Endda går Ankestyrelsen så vidt, at de trækker tæppet fuldstændig væk under den tidligere medarbejder i Stevns Kommunes hjemmepleje. Ellen Marie Berner Nielsen får intet. Hun har ifølge afgørelsen ikke varige mén, og hun har ikke tabt nogen erhvervsevne overhovedet.

Tilbage sidder mand og kone og kigger på hinanden.

- Så lykkedes det alligevel at knække os. Det er kynisme, så det gør helt ondt. Stevns Kommune har uendelige midler til at føre sag mod deres egne medarbejdere. De kortslutter det danske arbejdsmarkedssystem. Så skide værd med, at det er mennesker, det går ud over. Tillykke med det, men er det sådan en kommune, vi vil bo i, siger Birger Larsen retorisk.

