Den utrættelige forkæmper for Elbæk-engen, Inge Ambus fra Strøby Egede, bærer grene af rød-el ud af engen. Foto: Anni Cassias

Kom til naturpleje på engen i ådalen

Elbæk-engen fik søndag en hjælpende hånd med naturplejen. Og på søndag kan du også være med til at pleje engen, der betegnes som den lidt oversete »perle på snoren«, når vi taler om de fine attraktioner på Stevns.

Engen er et såkaldt ekstremrigkær, og den er nok ådalens frodigste eng, hvad angår artsrigdom inden for planteriget med en lang række sjældne blomster på listen.

Her kan nævnes eksempelvis flere orkidéarter i foråret. Engen ejes af Danmarks Naturfond og er fredet. Og den skal plejes nænsomt, hvis den skal bevare sin artsrigdom.

Det betyder, at el, som skyder kraftigt hvert år, skal klippes ned og fjernes, så der kommer lys ned til de sarte planter på jorden. Engen græsses af køer, men elletræerne må ryddes med menneskelig indsats. Derfor har DN Stevns kaldt til arbejdsdag både 13. september og igen 20. september.

- Vi tager med tak imod alle, der vil give et nap med. Der er opgaver for små og store, så bare kom - det er rigtigt hyggeligt, og man får frisk luft og motion. DN Stevns kvitterer med en forfriskning undervejs, og Inge Ambus vil fortælle om engen samt lede arbejdet på dagen. Medbring gerne havesaks/ørnenæb og handsker, og tag gummistøvlerne på, for der kan være lidt fugtig bund, forklarer Anni Cassias i en pressemeddelelse på DN Stevns' vegne.