Kom til historiske høstdage hele weekenden

- Vi ser frem til at vise, hvordan man førhen brugte alle de gamle maskiner. De historiske høstdage er et af årets højdepunkter for vores klub, og det glæder os, at så mange mennesker hvert år kigger forbi, siger Jens Peter Ridder, der er bestyrelsesmedlem i Veteran Traktorens Venner.