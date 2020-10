Se billedserie I skolernes efterårsferie er Koldkrigsmuseum Stevnsfort klar til at tage imod, og som vanligt er der nogle events at deltage i. Arkivfoto

Kom på skattejagt med metaldetektor i efterårsferien

Stevns - 08. oktober 2020

Har din familie længe haft lyst til at prøve at finde fortidsskatte med en professionel metaldetektor, så er chancen her.

Under kyndig vejledning af detektorfører Jørn Farø, kan man komme til at grave i Koldkrigsmuseum Stevnsfortets historie, og håbet er naturligvis: at finde en historisk skat!

Tre dage i løbet af den kommende eferårsferie har man muligheden for at komme på metaldetektorskattejagt. Det sker tirsdag 13. oktober, torsdag 15. oktober og lørdag 17. oktober - alle dage klokken 13.00-15.00

Stedet er Koldkrigsmuseum Stevnsfort på Korsnæbsvej 60 lige uden for Rødvig. Der kan være maksimalt seks personer per detektor og på grund af corona-situationen, skal man deltage som familie eller gruppe - prisen per gruppe er 399 kroner, og der kan købes billet på www.kalklandet.dk under Kolkrigsmuseum Stevnsfort

Alle starter med introduktion i brugen af detektor, og arrangementet varer to timer - og alle personer som bruger den samme detektor, skal som sagt være fra samme familie eller vennekreds.