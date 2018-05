Kom og skyd en film på Stevns

Hvor skal den næste store danske film optages? Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET) ser gerne, at det bliver på Stevns, som på den måde kan få særlig opmærksomhed i offentligheden. Derfor godkendte udvalget på sit seneste møde, at der skal udarbejdes en såkaldt locationmappe med bud på velegnede steder på Stevns at optage film. Det skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

Stevns Kommune har modtaget et tilbud fra et firma, der hedder Okking Producions og har adresse i Holme Olstrup ved Næstved. Firmaet tilbyder at udarbejde en stevnsk locationmappe for omkring 50-60.000 kroner. Ifølge tilbuddet kan kataloget fremstilles i både fysisk som digital form, så det ligger klar, hvis et filmselskab henvender sig med ønske om at optage film på Stevns. AET-udvalget har bedt forvaltningen undersøge, om der eventuelt er andre aktører, der tilbyder at udarbejde locationmapper, inden Stevns Kommune siger ja til ordren.