Kom ind fra gaden og mød borgmesteren

Stevns - 05. januar 2018 kl. 14:02

En gang hver måned bliver det nu muligt for borgerne at få en direkte snak med borgmesteren. Det afslørede den nytiltrådte borgmester Anette Mortensen (V) i sin tale til deltagerne i kommunens velkomstreception for hende, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

- Jeg har aftalt med direktionen, at vi indfører åbent rådhus én gang om måneden. Så kan borgerne komme ind fra gaden og tale med borgmesteren om det, som de har på hjerte. Det bliver nok ikke på borgmesterkontoret, for det ligger helt ovre i den modsatte ende af bygningen, men vi finder et lokale, sagde hun.

Anette Mortensen takkede for det store fremmøde ved receptionen og afslørede, at hun var blevet mobbet for at sige, at der måske slet ikke ville komme nogen.

- Jeg vil gøre mit yderste for at fylde rollen ud. Det skal nok lykkes, for jeg har et godt bagland i form af en god kommunalbestyrelse og en god flertalsgruppe. Og så har jeg gode medarbejdere på rådhuset, sagde hun.

Den nye borgmester satte ord på det samarbejde, som hun gerne vil stå som garant for:

- Det er baseret på åbenhed og tillid - og så skal rådhuset være et sted, hvor man er glad for at gå på arbejde. Selvfølgelig kan vi ikke undgå at få nogle alvorlige sager og nogle krævende borgere, men det skal vi klare med en positiv indstilling. Så kom og sig til mig, hvis der er noget, der ikke fungerer, sagde Anette Mortensen.