Kom hjem til gennemrodet hus efter indbrud

En opbrudt havedør var adgangen til et hus på Nygade i Klippinge, hvor indbrudstyve var gået grundigt tilværks og havde gennemrodet alle skuffer og skabe i de fleste af husets værelser og rum. Indbruddet har fundet sted i tidsrummet fra onsdag klokken 17 til torsdag klokken 8.30. Der var endnu ikke et overblik over stjålne genstande, da politiet blev kontaktet, men formentlig mangler der flere smykker og kontanter, lyder det på politiets døgnrapport.