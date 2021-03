Museumsinspektør Iben Bjørnsson byder velkommen til en ny sæson på Koldkrigsmuseum Stevnsfort - i første omgang kun i terrænet over jorden. Foto: Henrik Fisker

Koldkrigsmuseum indleder sæsonen

Selv om det føles koldt udenfor, er vi i den første forårsmåned, og det er traditionelt tidspunktet, hvor Koldkrigsmuseum Stevnsfort indleder sæsonen ved at slå gitterporten op for besøgende.

- Vi er omfattet af de seneste lempelser for udendørs kulturinstitutioner, og derfor kan vi nu byde vores gæster velkommen i terrænet, dvs. under åben himmel. Dog gælder reglerne om højst fem personer fortsat, med mindre man ankommer som en del af en gruppe, der i forvejen har lov til at forsamles flere, siger museumsinspektør Iben Bjørnsson.