Koldkrigsmuseum byder på mange oplevelser i påsken

Koldkrigsmuseum Stevnsfort åbner for udendørs oplevelser med masser af indhold og spænding.

- Corona-situationen har tvunget os til at tænke nyt og udfordret os til at øge vores udendørs tilbud, lyder det fra museumsdirektør Peter Gravlund Nielsen fra Østsjællands Museum, som både koldkrigsmuseet og Geomuseum Faxe hører ind under.