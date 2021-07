Elevatoren ned til undergrunden på Koldkrigsmuseum Stevnsfort har det med at sætte sig fast, men er nu blevet nødtørftigt renoveret for museets egne midler, oplyser museumsinspektør Iben Bjørnsson. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Koldkrigsmuseets elevator er nu repareret nødtørftigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Koldkrigsmuseets elevator er nu repareret nødtørftigt

Stevns - 07. juli 2021 kl. 14:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Der er to måder at komme ned i de underjordiske tunnelgange, der rummer Koldkrigsmuseum Stevnsfort 18 meter under jorden. Enten går man ned ad den relativt stejle og smalle trappe, eller også kan man tage elevatoren. Er man gangbesværet, er elevatoren eneste mulighed.

Men elevatoren er gammel og nedslidt. Den har været i brug, lige siden Stevnsfort var navnet på et underjordisk fort, hvor den især blev brugt til at transportere ammunition og andet militærudstyr mellem overfladen og dybet. I de senere år er den ofte gået i stå, og så kan den ikke bruges i dage eller uger ad gangen. Museet har netop oplevet en lang periode fra foråret 2020, hvor elevatoren har været ude af funktion.

Årsagen til ustabiliteten er det fugtige miljø under jorden. Det sætter sig på elevatorens dele og skaber rust og tæring. Derfor bruger museet mange penge på nødtørftige reparationer for at holde elevatoren kørende.

Senest er elevatoren igen blevet renoveret, så den atter er funktionsdygtig. Prisen løb op i omkring 200.000 kroner, oplyser museumsinspektør Iben Bjørnsson.

- Pengene til reparationen har vi taget fra sømændenes værksted, der egentlig skulle have haft et klimaanlæg med en varmepumpe installeret i år. Det må nu vente til senere, siger hun.

Sømændenes værksted er den store bygning, der ligger over for elevatorens udgang, og som rummer en masse af det militære isenkram, som Søværnet rådede over under Den Kolde Krig.

Ansøgning til kommunen

Tilbage i marts sendte Østsjællands Museum en ansøgning til Stevns Kommune - som ejer grunden, hvor koldkrigsmuseet ligger - om støtte til en gennemgribende renovering af elevatoren, så problemerne med driftsstop kunne løses én gang for alle. Prisen for den omfattende renovering blev anslået til cirka 780.000 kroner plus moms.

I ansøgningen slås det fast, at elevatoren ud over at transportere gæster de 18 meter ned i undergrunden og op igen også bruges til at fragte udstillede effekter samt af museets rengøringspersonale. Det hedder bl.a.:

»Frem for at fortsætte med at foretage ad hoc-reparationer ønsker vi derfor at komme problemerne mere permanent til livs. Dette skal ske ved en renovering og udskiftning af de mest slidte dele samt at opsætte affugtning i selve skakten, som kan holde fugten fra systemet fremover«.

I ansøgningen blev det endvidere understreget, at der må forudses nye driftsstop på elevatoren, hvis ikke de mange ældre dele bliver udskiftet:

»Det er blot et spørgsmål om tid, før den går i stykker igen, og en ny omfattende reparation vil være påkrævet«, hedder det i ansøgningen.

Det er ikke vores bord

Men museet fik et afslag, da ansøgningen i maj var til behandling i Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget (AET).

- Det er ikke vores bord, mener udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K).

I et notat til udvalget skriver forvaltningen, at i henhold til lejekontrakten mellem kommunen og museet sondres der ikke mellem større eller mindre vedligehold samt mellem almindelige og ualmindelige vedligehold. Derfor havde forvaltningen allerede givet et administrativt afslag på, at kommunen kan bidrage økonomisk til reparationen inden for den økonomiske ramme til vedligehold af kommunens ejendomme. Hvis det skal fraviges i det konkrete tilfælde, vil det derfor kræve en særbevilling givet fra politisk hold. Det skete ikke, da ansøgningen blev forelagt AET-udvalget:

- Vi giver et årligt tilskud til Østsjællands Museum på cirka to milllioner kroner og stiller derudover grunden, hvor Koldkrigsmuseum Stevnsfort ligger, gratis til rådighed. Museet har netop fremlagt et rimeligt godt årsregnskab, så vi mener, at udgiften til at renovere elevatoren må klares over driftsbudgettet, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.