Koldkrigsmuseet udsætter sæsonstart

Coronakrisen får nu konsekvenser for Koldkrigsmuseum Stevnsfort, der har besluttet at udsætte sin sæsonstart 1. april. Selv om denne dato endnu ligger på den anden side af regeringens foreløbige nedlukning af det offentlige liv, kan museet ikke nå at blive klar til at modtage gæster på rundvisning så kort tid efter.