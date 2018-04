Ambitionen er at hæve Koldkrigsmuseets årlige besøgstal fra sidste års 37.000 gæster ved at sætte udstillingerne ind i nutidig ramme, fastslår museumsinspektør Iben Bjørnsson. Foto: Henrik Fisker

Koldkrigsmuseet skal fortælle om nutiden

Stevns - 04. april 2018 kl. 14:04 Af Henrik Fisker

Til sommer er det 10 år siden, at Koldkrigsmuseum Stevnsfort slog dørene op for publikum, der i stort tal strømmede til og ned i den dengang hemmelige undergrund under Stevns Klint. Siden har titusinder af gæster fået et billede af, hvordan Danmark overvågede Østersøen under Den Kolde Krig.

Interessen for at besøge museet er stadig stor, og sidste år løste omkring 37.000 gæster billet til de guidede ture i undergrunden. Det var omkring 1000 flere end året før, men dog et pænt stykke under niveauet i de første år efter åbningen.

Iben Bjørnsson tiltrådte stillingen som museumsinspektør og dermed daglig leder af Koldkrigsmuseet sidste forår, og hun er meget opmærksom på, at interessen for Stevnsfort er noget, der skal holdes ved lige. Der skal hele tiden være noget nyt at lokke med - ellers konkluderer gæsterne hurtigt, at de allerede har set museet og ikke behøver at komme igen.

- Vi skal have besøgstallet højere op, og ét af midlerne er en aktuel særudstilling hvert år. En særudstilling, der fortæller om nutiden og ikke kun er et spejlbillede af noget, der var engang. Vi skal ikke bare være et nedlagt fort med gamle rekvisitter, men et aktuelt museum med en nutidig dagsorden, siger hun til DAGBLADET Stevns tirsdag.

Det er den aktuelle udstilling om atomvåben et godt udtryk for. De hører ikke kun hjemme i historiebøgerne, men er stadig - og måske mere end nogensinde - en vigtig spiller i det globale styrkeforhold. Næste år planlægger Iben Bjørnsson en særudstilling om Natos betydning i 70-året for alliancens stiftelse i 1949.