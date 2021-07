Send til din ven. X Artiklen: Kørte i kæmpebrandert midt i købstaden - nu er dommen faldet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kørte i kæmpebrandert midt i købstaden - nu er dommen faldet

Stevns - 22. juli 2021 kl. 14:54 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

En 45-årig stevnsbo er blevet idømt ubetinget fængsel samt frakendelse af kørekort, efter han i januar 2020 kørte i sin bil ad Vesterbro i Store Heddinge med en alkoholpromille på 2,73 i blodet.

Når vi drikker alkohol, bliver vi berusede. Det ændrer vores vurderinger og dømmekraft. Rusen afhænger af, hvilken promille man har, og hvor meget man er vant til at drikke. Når man skal forstå, hvad det vil sige, at køre bil med en alkoholkoncentration i blodet på 2,73, så kan man prøve at tage et kig på faktaafsnittet nederst i denne artikel, hvor omalkohol.dk er kilden.

Med den i baghovedet kan man måske sætte sig ind i, hvad en 45-årig stevnsbo udsatte sig selv og andre for, da han satte sig ind bag ved rattet for at køre bil 26. januar 2020.

Manden blev kort tid efter standset af politiet på Vesterbro i Store Heddinge i varebilen, hvor en blodprøve efterfølgende viste ovenstående alkoholpromille.

Den 45-årige har erkendt sig skyldig og har ikke anket dommen, da han stod over for dommeren ved Retten i Roskilde, hvor han også afgav en forklaring, der støttede tilståelsen, og han medgav, at han var meget fuld, da han forsøgte at køre bil.

Dermed står dommen ved magt, da Anklagemyndigheden heller ikke har anket dommen, oplyser Retten i Roskilde.

Retten i Roskilde fandt det derfor bevist, at han havde kørt spirituskørsel med en promille på 2,73. Den 45-årige blev dømt for en lignende forseelse i 2015, og med den dom in mente blev han idømt 30 dages ubetinget fængsel samt frakendt retten til at føre motordrevet køretøj i fem år fra og med 26. januar 2020 - bortset fra lille knallert.

Desuden skal den dømte betale sagens omkostninger. Dommen blev afsagt ved Retten i Roskilde 19. maj i år.

Fakta om promiller

Alkohol kan give mange forskellige symptomer

Rusvirkningen af alkohol sker 5-20 minutter efter, at man har drukket. Man kan få følgende symptomer, når man drikker:

n 0,2 promille: Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke forringes.

n 0,5 promille: Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidigt udføre præcise bevægelser forringes. Synsvinklen indsnævres.

n 0,8 promille: Man får nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid.

n 1,0 promille: Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket. Man begynder at blive træt og får nedsat balance- og bevægelsesevner.

n 1,5 promille: Man får udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær. Centralnervesystemet har fået nok.

n 2,0: promille: Udtalte forgiftningssymptomer, manglende selvkontrol.

n 3,0 promille: Man har manglende kontrol med for eksempel urinblæren, og man kan blive bevidstløs.

n 4,0 promille og derover: Man bliver bevidstløs, og man er i livsfare