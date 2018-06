Se billedserie Natteravnene aflagde lørdag visit i Hårlev, hvor der samme dag var DM i landevejsløb. Foto: Martin V. Andersen

Køges natteravne besøgte Stevns

Stevns - 04. juni 2018 kl. 14:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun midt om natten, at man kan møde de gule veste på patrulje i gadebilledet. Det kunne mange mennesker iagttage lørdag, hvor Natteravnene i Køge havde afsat dagen til at komme lidt uden for det normale område. Tre byer på Stevns fik således også besøg af natteravnene fra Køge.

- Vi har længe talt om, at det kunne være sjovt at ramme vores lokalområde på en anden måde. Vi er efterhånden en stor og stærkt funderet forening, så der er plads til at prøve noget nyt. Vi talte bl.a. om at lave nogle ture på tværs af vores område. Derfor planlagde vi en dag, hvor vi kunne dække byer som Store Heddinge, Hårlev, Bjæverskov og Borup for at vise, at vi kan være til stede andre steder end i Køge - og gerne vil have noget i gang disse steder, siger Martin V. Andersen, der er formand for Natteravnene i Køge.

Natteravnene havde nogle hyggelige timer i Store Heddinge, Hårlev, Ølby, Køge Marina, Lille Skensved, Ejby, Bjæverskov og Borup, hvor de talte med mange interesserede mennesker. Turen sluttede i Køge, hvor der blev heppet lidt på de mange deltagere i årets udgave af Tøserunden.

- Vi opdagede samme morgen at der var Sol over Stevns ved Strøby Idrætscenter, så naturligvis kiggede vi forbi. Der var en hyggelig stemning og spændende musik på programmet, men desværre tillod tiden ikke at vi var der så længe. Det er helt klart et arrangement, som vi vil holde øje med fremadrettet, siger Martin V. Andersen.

Natteravnene har tidligere haft en selvstændig forening på Stevns. Den lukkede på grund af manglende opbakning til at melde sig som vagt, men én af de gamle ravne fra Store Heddinge er nu med i Køge-foreningen.

- Vi har længe haft kig på Stevns, bl.a. med nogle ture i forbindelse med den fremragende Saft-festival for tre år siden. Det er foreløbig planen at vi kommer til Store Heddinge i forbindelse med Store Heddinge by Night 29. juni, men også her vil vi gerne have mere i gang, hvis der er basis for det, siger Martin V. Andersen.