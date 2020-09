I weekenden bliver der brug for at vente på toget, når der skal skiftes mellem tog og bus på Østbanen. Arkivfoto: Henrik Fisker

Køge-Rødvig med skifte i Egøje, Hårlev og Store Heddinge

I weekenden kan rejsende på Østbanen risikere at blive udsat for tre skift undervejs, hvis de skal hele vejen mellem Køge og Rødvig. Lokaltog indsætter togbusser på dele af strækningen to forskellige steder.