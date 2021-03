Erik Pedersen har snart været i cykelværkstedet for sidste gang. Foto: Anders Grann

Send til din ven. X Artiklen: Købstadens sidste forretning og værksted for cykler lukker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Købstadens sidste forretning og værksted for cykler lukker

Stevns - 12. marts 2021 kl. 17:45 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Efter 43 år med salg og reparation af cykler har indehaver af Cykelhjørnet, Erik Pedersen, besluttet at lukke sin cykelforretning i Store Heddinge.

- På grund af coronaen har jeg siden december holdt både forretning og værksted lukket. Jeg har aldrig set så meget af byen, som jeg har gjort de seneste par måneder, hvor jeg også har fået cyklet en del rundt i nærområdet. Jeg har nok vænnet mig til ikke at skulle være i forretningen, siger Erik Pedersen til Stevnsbladet.

Udover de mange gå- og cykelture i lokalområdet, har Erik Pedersen også brugt de sidste par måneder på at indrette et mindre hobbyrum med arbejdsbænk i garagen hjemme på privatadressen på Sirgræsvej.

- Vi har jo også en ret stor have, og min kone glæder sig til, at jeg nu får tid til at hjælpe hende mere med havearbejdet, for hun arbejder stadig som organist i kirken. Så jeg er ikke bange for at komme til at kede mig, konstaterer han.

Ingen til at overtage I efteråret fyldte Erik Pedersen 80 år, og allerede dengang meldte den erfarne cykelhandler ud, at han ville rydde ud i forretningen for udelukkende at koncentrere sig om istandsættelse og reperationer. For ligesom så mange andre brancher har også cykelbranchen oplevet en stor udvikling:

- Der er stor konkurrence, og i dag køber mange deres cykel i f.eks. Bilka. Cyklerne er blevet tungere, også elcyklerne er tunge. Og kræfterne er jo ikke, hvad de har været, så jeg har gået og tænkt lidt over det, og nu har jeg besluttet at lukke og sælge forretningen, forklarer Erik Pedersen.

Derfor er butikken på hjørnet af Vesterbro/Naurbjerg/Overdrevsvej, som både rummer kontor, lager og forretning, nu sat til salg.

- Kunderne har gang på gang sagt til mig, at de ikke håber, at jeg lukker. Det er kedeligt, at der ikke er en konkurrent i byen som kan overtage, lyder det fra Erik Pedersen, der udover arbejdet med cykler - og i en årrække også knallerter - gennem årene har hjulpet mange kunder med at pumpe luft i kørestols- og barnevognshjul.

Men så må de købe en pumpe, konstaterer den snart tidligere cykelhandler.

Et langt liv med cykler Erik Pedersen er vokset op med cykler. Hans far, Niels Peter Pedersen, var cykelsmed med værksted i en baggård ud til Algade, hvor han reparerede og istandsatte cykler. Ved farens død overtog Eriks storebror, Åge Pedersen, værkstedet

- Han flyttede om i den gård, hvor Superland lå (der er i dag fitnesscenter, hvor Superland var dengang, red.), forklarer Erik Pedersen, som de første år hjalp sin bror på cykelværkstedet.

- Men i foråret 1978 så jeg helt tilfældigt en annonce med et billede af forretningen på Overdrevsvej - det var vist nok i Stevnsbladet - og så spurgte jeg min kone, om vi ikke skulle købe den, forklarer Erik Pedersen.

Forretningen blev købt og i de kommende år deltes de to brødre om kunderne, indtil Åge i 1997 lukkede sin forretning. En ny cykelhandler åbnede i en periode på fem år forretning i Østergade.

- Han lukkede i 2008, og siden har jeg været helt alene, siger Erik Pedersen.

Nu lukker byens sidste cykelforretning. Det sker med ophørsudsalg lørdag den 13. marts og lørdag den 20. marts, begge dage fra kl. 9.30 til 13.00, hvor der sælges ud af restlageret med 40 procents nedslag.