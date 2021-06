Se billedserie Foto: Marie Bisschop-Thomsen/Stevns Erhvervsråd

Købstaden fejrer flag og nye flaghuller på valdemarsdag

Stevns - 13. juni 2021 kl. 11:10 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Så kom der atter flaghuller i Algade i Store Heddinge. Frivillige og kompetente kræfter stod for arbejdet. På billederne ses det friske team fra firmaet Søren K. Hansen A/S, som sørgede for, at der nu igen kan sættes flag op i byen - de gjorde det på helt frivillig basis.

Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening glæder sig til at fejre de nye flaghuller i Algade og den valgvalgte dag for fejringen er selvfølgelig valdemarsdag den 15. juni, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland. Dagen hører med til officielle flagdage i 2021.

- Vi sætter en lille bod med gratis kaffe og lagkage op på Nytorv for at vise vores glæde over det fine arbejde fra Søren K. Hansen, så vi har mulighed for at markere valdemarsdag på behørig vis, lyder det fra Bo Henriksen, de er formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening.

Han påpeger i øvrigt, at bilister bør afholde sig fra at parkere deres biler hen over de nye flaghuller.

- Det er så svært at sætte en flagstang op, når den skal igennem en bil først, som formanden siger med et glimt i øjet.