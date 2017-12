Se billedserie Rikke Ackermann er daglig leder det sociale værested Café Stevnen. Hun er rigtig glad for at SuperBrugsens slagtermester Dennis Berektoglu donerer 10 kroner for hver solgt pakke med julemedister og hakket svinekød frem til 20. december. Foto: Erik Nielsen

Køb af svinekød i Brugsen sikrer ensommes jul

Stevns - 09. december 2017 kl. 13:32 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du kan igennem dine indkøb ved slagterafdelingen i SuperBrugsen være med til, at sikre de allermest udsatte mennesker i kommunen også kan få en juleaften, som mange af os andre tager mere eller mindre for givet.

- Vi har besluttet, at vi vil donere 10 kroner for hver pakke med julemedister samt hakket svinekød, som vi sælger frem til 20. december. Vi vil gerne være med til at sikre, at så mange som muligt får en anstændig og hyggelig jul, siger slagtermester Dennis Berektoglu til DAGBLADET, da vi kigger forbi butikken for at høre nærmere, hvad det er for en aftale, han har indgået med den daglige leder Café Stevnen: Rikke Ackermann.

Hun er ovenud lykkelig for, at den lokale dagligvarebutik vil gå ind og støtte hendes café her op til jul, hvor der er rigeligt brug for hver enkelt krone, som kan skrabes sammen.

Brugsuddeler Steen Hansen vil også gerne opfordre kunderne til at støtte Café Stevnen. Og det kan ske på mere end én måde, da man ud over salget af kød også har sat en indkøbsvogn i indgangspartiet til SuperBrugsen.

- I denne vogn kan hver enkelt kunde lægge varer og ting, som man gerne vil donere til julen på Café Stevnen og caféens brugere, så de har noget at holde jul med. Det går til et godt formål, og det er helt op til hver enkelt, hvad og om man ønsker at donere noget. Men vi vil som lokal virksomhed meget gerne være med til at bakke op om et initiativ som Café Stevnen. Jeg synes, at de gør et kæmpe arbejde for at skabe en sammenhængskraft mellem mennesker, siger han til DAGBLADET.